Alanya, spor turizmi açısından önemini artıran temaslara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu’nun Kaymakam Şakir Öner Öztürk’e gerçekleştirdiği ziyaret, hem uluslararası organizasyonlar hem de bölgedeki spor yatırımları açısından dikkat çekti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere, Alanya’nın uluslararası spor etkinliklerindeki rolü ele alındı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TURU İÇİN RESMİ DAVET

Ziyaret kapsamında TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, bu yıl 61’incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Kaymakam Öztürk’e resmi davet iletti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen organizasyonun, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası arenada da yakından takip edildiği vurgulandı.

Turun geçtiği şehirlerde ekonomik hareketlilik oluşturduğuna dikkat çekilirken, özellikle konaklama, ulaşım ve hizmet sektörleri açısından yerel esnafa doğrudan katkı sağladığı ifade edildi.

ALANYA’NIN SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ GÜNDEMDE

Görüşmede, Alanya’nın sahip olduğu iklim, coğrafya ve altyapı avantajlarının bisiklet başta olmak üzere birçok branşta uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek düzeyde olduğu değerlendirildi.

Başkan Müftüoğlu, özellikle kış aylarında Avrupa’dan gelen sporcu kafileleri için Alanya’nın önemli bir kamp merkezi haline geldiğini hatırlatarak, bisiklet sporunun kent genelinde daha geniş kitlelere yayılması için iş birliğinin önemine değindi.

YEREL YÖNETİM DESTEĞİ VURGUSU

Kaymakam Şakir Öner Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alanya’nın spor organizasyonlarına verdiği desteğin artarak süreceğini belirtti. Öztürk, bu tür etkinliklerin hem kentin tanıtımına hem de spor turizmi gelirlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Özellikle uluslararası yarışların Alanya’da düzenlenmesinin, gençlerin spora yönelmesine de olumlu etki sağladığına dikkat çekildi.

SPOR VE TURİZM ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ

Gerçekleşen ziyaret, Alanya’da sporun yalnızca bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda turizm çeşitliliğini artıran stratejik bir unsur olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bisiklet turu gibi organizasyonların, sezonu yayma ve alternatif turizm kanalları oluşturma açısından kritik rol oynadığı değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte, federasyon ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlenmesiyle birlikte, Alanya’nın uluslararası spor takviminde daha fazla yer bulması bekleniyor.