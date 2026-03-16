ALANYA Yamaç Paraşütü ve Spor Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ergun Ulu, Ramazan Bayramı öncesinde turizm sezonuna ilişkin Dim TV'ye özel değerlendirmelerde bulundu. Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Ulu, bayramla birlikte turizmde hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi. Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen turizm fuarına katıldıklarını belirten Ulu, fuardan oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi. Ulu, “Berlin’de katılmış olduğumuz fuarda gelen talepler oldukça iyiydi. Sektör adına mükemmel sayılabilecek dönüşler aldık” dedi.

'SAVAŞ TURİZMDE TEMKİNLİ BİR BEKLEYİŞ YARATTI'

Buna rağmen bölgede yaşanan savaşın turizm sektöründe bir tedirginlik oluşturduğuna dikkat çeken Ulu, birçok turizm paydaşının gelişmeleri temkinli şekilde takip ettiğini ifade etti. Ulu, “Maalesef bölgemizde yaşanan savaş nedeniyle sektörde herkes biraz gergin ve bekleme halinde. Ancak umutlarımız ve hedeflerimiz yüksek. Sezonun iyi başlayacağını düşünüyoruz. İnşallah savaş bir an önce biter ve sezona çok güçlü bir şekilde gireriz. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerine yer verdi.



ALANYA'NIN HEDEFİ ASYA PAZARI

Kooperatif olarak yeni pazarlara yönelmeyi hedeflediklerini belirten Ulu, özellikle Asya ülkelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ulu, “Bu yılki hedefimiz daha önce yeterince yer almadığımız pazarlara açılmak. Kooperatif olarak birleşmenin sonucunda örnek bir proje geliştirdik. Daha önce mevcut pazar içinde yer bulmaya çalışıyorduk ve rekabet alanımız orasıydı. Şimdi ise Japonya, Çin ve Kore başta olmak üzere Asya pazarlarını Alanya’ya kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

'KIŞIN MEYVELERINI ALMAYA BAŞLADIK'

Yapılan çalışmaların ilk sonuçlarının alınmaya başlandığını belirten kooperatif Ulu, kış döneminde bu pazarlardan gelen ilginin arttığını söyledi. Ulu, “Bu çalışmaların meyvelerini kış döneminde ufak ufak almaya başladık. Ancak savaşın etkisi nedeniyle kısa süreli bir duraksama yaşanıyor. Kim ne derse desin bunun turizm üzerinde ciddi bir etkisi var. Savaşın sona ermesiyle birlikte yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı. (Şerife ÇOBAN)