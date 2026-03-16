Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunarak, alışverişlerini mahallerindeki esnaftan yapmaları gerektiğini vurguladı. Yenialp, “Alanya halkının ve tüm Müslüman alemin Ramazan Bayramını kutluyorum. Lütfen mahallenizdeki esnafa sahip çıkın. Yerel esnaflardan alışveriş yaparsanız, paramız Alanya’da kalır ve esnafımız da yüzü güler” dedi. Yenialp, zorlu kış şartları ve bölgede yaşanan savaşın ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Eğer paramız Alanya’da kalırsa, 350 bin nüfusumuzun tamamı esnafımızdan alışveriş yaparsa, esnafımız da bayram eder. Zincir marketlerden alışveriş yapmak Alanya’ya katkı sağlamaz. Gıda ve diğer ihtiyaçlarımızı yerel esnaftan temin edelim” şeklinde konuştu.

'AYAKTA KALMAK İÇİN DESTEK ŞART'

Alanya’da faaliyet gösteren esnaflardan İbrahim Temel, “Fiyatlarımız tüm halkımıza hitap edecek şekilde belirlenmiştir ve kalite standartlarımız yüksektir. Mağazamızda merdiven altı ürün bulunmamaktadır. Düşük, orta ve yüksek segment tüm müşterilerimize yönelik ürünlerimiz mevcut. Ayakta kalmamız için vatandaşlarımızın desteği şart. Bizim mağazamızda resmiyet yerine samimiyet hakim; burası bir aile ortamı. Ellerinde yeterli parası olmayan müşterilerimize de yardımcı oluyoruz. Şeker çeşitlerimiz 120 TL'den başlayıp 850 TL'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerimizin taleplerine göre ürünleri temin etmeye özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

