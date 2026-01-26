Filipinler’in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan’ın aracına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Ampatuan’ın koruma ekibinden 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin kaçan şüphelileri Datu Unsay beldesine bağlı Barangay Meta bölgesine kadar takip ettiği ve burada çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yetkililerin saldırganların kimlikleri ve saldırının nedeni hakkında inceleme başlattığı kaydedildi.

Kaynak: DHA