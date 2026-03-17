Ramazan Bayramı öncesi yollarda denetimler sıkılaştı. Yeni hız ceza sistemi devrede, sürücüler için kurallar artık daha net ve daha ağır.

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu yıl trafikte sadece yoğunluk değil, yeni ceza sistemi ve sıkı denetimler de sürücüleri bekliyor. Bayramda yola çıkacak sürücüler için yeni trafik cezaları 2026 düzenlemesi resmen devreye girdi.

BAYRAM TRAFİĞİNDE DENETİMLER ARTTI

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle birlikte 13-23 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde trafik kontrolleri artırıldı. Amaç açık: kazaları azaltmak ve yol güvenliğini sağlamak.

Özellikle şehirler arası yollarda yoğunluk beklenirken, polis ve jandarma ekipleri hem karadan hem havadan denetim yapacak.

Birçok sürücü “nasıl olsa bayram, biraz tolere edilir” diye düşünüyor ama… bu yıl öyle görünmüyor.

YENİ HIZ CEZA SİSTEMİ NASIL?

27 Şubat’ta yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte hız ihlallerinde eski yüzdelik sistem kaldırıldı. Yerine kilometre bazlı 9 kademeli ceza sistemi geldi.

Bu değişiklikle birlikte artık “yüzde kaç aştım” yerine doğrudan kaç km hız aşıldı esas alınıyor.

Örneğin şehir içinde:

Hız sınırını 6-10 km aşanlara: 2.000 TL

İhlal arttıkça ceza: 30.000 TL’ye kadar

Şehirler arası yollarda ise ihlal sınırı 11 km/saatten başlıyor ve yine ceza kademeli olarak yükseliyor.

EHLİYETE EL KOYMA DÖNEMİ

Yeni sistemin en dikkat çeken tarafı sadece para cezası değil.

Eğer hız ihlali çok yüksekse:

Şehir içinde 46 km/saat üzeri

Şehir dışında 51 km/saat üzeri

sürücülerin ehliyetine 30, 60 veya 90 gün süreyle el konulabilecek.

Yani artık mesele sadece para değil… direksiyon başına geçememek.

RADAR UYARI CİHAZLARINA REKOR CEZA

Yeni düzenleme sadece hızla sınırlı değil. Araçlarda kullanılan radar tespit cihazları için de ağır yaptırımlar getirildi.

Araçta bulunduranlara: 185.000 TL

Üreten veya ithal edenlere: 370.000 TL

Bu cihazlar artık tamamen yasak kapsamında değerlendiriliyor.

YOLLARDA BAŞKA HANGİ TEDBİRLER VAR?

Genelgeye göre bayram süresince:

Otobüsler daha sık denetlenecek

Emniyet kemeri kontrolleri artırılacak

Gereksiz duraklama ve parklara izin verilmeyecek

Çocukların yoğun olduğu alanlarda ek önlem alınacak

Ağır tonajlı araçlar sıkı denetlenecek

Özellikle uzun yola çıkanlar için küçük bir detay bile fark yaratıyor. Emniyet kemeri, hız ve mola… Hepsi zincirin halkası gibi.

Bazen insan “bir şey olmaz” diyor ama… işte tam orada başlıyor çoğu şey.

SÜRÜCÜLER NEYE DİKKAT ETMELİ?

Bayram tatilinde güvenli yolculuk için dikkat edilmesi gerekenler artık daha net:

Hız sınırlarını kilometre bazlı takip edin

Radar uyarı cihazlarından uzak durun

Emniyet kemerini ihmal etmeyin

Uzun yolda sık mola verin

Bu bayramda ceza yememek kadar, sağ salim varmak önemli.

Ve açıkçası… herkesin aklında aynı şey var: “Yol uzun ama keşke sorunsuz bitse.”