26 Mart sabahı X (Twitter) erişim sorunu yaşayan kullanıcılar “Twitter neden açılmıyor?” sorusuna yanıt arıyor. İşte son durum ve ilk veriler…

X (TWITTER) ERİŞİM SORUNU GÜNDEMDE

26 Mart 2026 Perşembe sabahı, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının aktif olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunda erişim problemleri yaşandı. Saat 10:11 itibarıyla kullanıcılar özellikle akış yenileme hatası ile karşılaştı. Mobil ve masaüstü uygulamalarda içeriklerin yüklenmediği, bazı hesapların girişte zorlandığı görüldü.

Alanya ve Antalya’daki kullanıcılar da benzer şekilde platforma erişimde sorun yaşadıklarını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Özellikle sabah saatlerinde yoğunluk dikkat çekti.

RESMİ KAYITLARA DA YANSIDI

Kesintileri anlık olarak takip eden platformlarda, X erişim sorunu kısa sürede raporlara yansıdı. Kullanıcı bildirimlerine göre hem uygulama hem de web sürümünde kesintiler oluştu. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu henüz netleşmiş değil.

Hani bazen sayfa açılır gibi olur ama bir türlü yüklenmez ya… Tam öyle bir durum. Kullanıcılar sürekli yenileme yapıyor ama sonuç değişmiyor.

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter giriş sorunu neden olur? sorusu da yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre bu tür erişim problemleri genellikle şu nedenlerden kaynaklanıyor:

Sunucu kaynaklı yoğunluk veya teknik arıza

Uygulama güncelleme sorunları

İnternet sağlayıcı kaynaklı erişim kısıtlamaları

Kullanıcı cihazındaki önbellek ve veri sorunları

Ancak 26 Mart’taki bu sorun daha çok platform kaynaklı teknik aksaklık olarak değerlendiriliyor.

NE ZAMAN DÜZELECEK?

Şu ana kadar X yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş benzer kesintilere bakıldığında, bu tür sorunların genellikle kısa süre içinde giderildiği biliniyor.

Kullanıcılar ise “Twitter ne zaman düzelecek 2026” ve “X neden açılmıyor son dakika” gibi aramalarla gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Bir süre beklemek dışında yapılacak pek bir şey yok gibi…

KULLANICILARA KISA ÖNERİLER

Sorun devam ediyorsa kullanıcılar şu adımları deneyebilir:

Uygulamayı kapatıp yeniden açmak

Telefon önbelleğini temizlemek

Farklı bir internet ağına bağlanmak

Web sürümünü denemek

Ancak sorun global ise bu adımların etkisi sınırlı kalabilir.