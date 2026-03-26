Antalya genelinde 26-27-28 Mart tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Alanya’da sabah başlayıp akşama kadar sürecek kesintiler dikkat çekiyor.

Antalya elektrik kesintisi 26 Mart 2026 programı açıklandı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre kent genelinde 3 gün sürecek planlı kesintiler uygulanacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

ALANYA’DA GÜN BOYU KESİNTİ VAR

Alanya’da kesintiler özellikle geniş bir alanı kapsıyor. Yalçı Mahallesi başta olmak üzere birçok yayla ve merkez mahallede elektrikler 08.00 ile 19.00 saatleri arasında kesilecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Mahmutlar, Fakırcalı, Gümüşkavak, Uğrak, Yaylakonak, Yeşilöz ve Çamlıca gibi mahalleler de yer alıyor.

Bu da demek oluyor ki… günün büyük kısmında elektrik yok. Evde çalışanlar, esnaf, hatta uzaktan ders yapan öğrenciler için zor bir gün olabilir.

ANTALYA GENELİNDE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Kesintiler sadece Alanya ile sınırlı değil. Antalya’nın birçok ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde de bakım, yatırım ve güvenlik çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek.

GÜNLÜK HAYATI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Bu tür uzun süreli kesintiler özellikle Alanya gibi turizm ve yoğun yaşamın olduğu bölgelerde ciddi etkiler yaratıyor.

Telefon şarjı, internet, buzdolabı… hepsi bir anda sorun haline geliyor. Küçük esnaf için de durum pek farklı değil. Pos cihazı çalışmazsa satış yok.

Bir de sıcak hava başlarsa… klima da yok.

Vatandaşların kesinti saatlerine göre önlem alması, özellikle elektrikle çalışan cihazlar için dikkatli olması isteniyor.

KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kesintilerin nedeni olarak bakım, yatırım ve güvenlik çalışmaları gösterildi. Bu çalışmaların, elektrik altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek için yapıldığı belirtiliyor.

Ama işte… o gün elektrik olmayınca kimse altyapıyı düşünmüyor.