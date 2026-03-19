Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte, berber ve kuaför çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bayram sabahına hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, işletmelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Ancak geleneksel uygulamalar ve esnaf odalarının kararları, bu konuda belirleyici oluyor.

ARİFE GÜNÜ YOĞUNLUK ZİRVEYE ÇIKIYOR

Bayramdan bir gün önce, yani arife gününde berber ve kuaförlerde yoğunluk en üst seviyeye ulaşıyor. Geç saatlere kadar süren mesai nedeniyle birçok esnaf, bayramın ilk gününü dinlenerek geçiriyor. Bu durum, Türkiye genelinde uzun yıllardır süregelen bir alışkanlık olarak öne çıkıyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ GENELDE KAPALI

Genel uygulamaya göre berberler ve kuaförler bayramın birinci günü kapalı oluyor. Bu karar, hem yoğun arife temposunun ardından dinlenme ihtiyacından hem de esnaf odalarının tavsiyelerinden kaynaklanıyor. Alanya, Antalya ve çevresinde de benzer bir tablo görülüyor.

2. VE 3. GÜNDE DURUM DEĞİŞEBİLİR

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise çalışma durumu işletmeye göre değişiyor. Mahalle aralarında hizmet veren küçük işletmeler genellikle ikinci gün de kapalı kalabiliyor. Buna karşılık çarşı içindeki ve yoğun bölgelerdeki bazı kuaförler, bayramın üçüncü günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlıyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA ESNAF KARARI BELİRLEYİCİ

Turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Alanya ve Antalya hattında, bazı işletmeler müşteri talebine bağlı olarak daha erken açılabiliyor. Ancak yine de kesin saat ve gün bilgisi için vatandaşların gitmek istedikleri berber veya kuaförle doğrudan iletişime geçmesi öneriliyor.

BERBERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Özetle; berberler ve kuaförler bayramın 1. günü büyük oranda kapalı. İkinci ve üçüncü günlerde ise işletmeye göre değişen bir çalışma düzeni uygulanıyor. Tıraş planı yapanlar için en güvenli seçenek, işlemleri arife gününe bırakmak oluyor.