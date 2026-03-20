Artan maliyetler baklava fiyatlarını uçurdu. Fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı 2 bin liraya yaklaşırken, bir dilimin fiyatı 100 TL seviyesine çıktı.

Bayram sofralarının simgesi olan baklava, artan maliyetler nedeniyle her geçen yıl daha da pahalı hale geliyor. Özellikle fıstık ve üretim giderlerindeki yükseliş, fiyatlara doğrudan yansırken, bu bayram öncesinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

SON 5 YILDA YÜZDE 992 ARTIŞ

2021 yılında yaklaşık 183 TL olan fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı, bugün birinci kalite ürünlerde 1.800–2.000 TL bandına ulaştı. Nefes gazetesinin haberine göre baklava fiyatı son 5 yılda yüzde 992 oranında arttı.

Kilogramı ortalama 20 dilim olarak hesaplandığında, bir dilim baklavanın fiyatı 100 TL seviyesine çıkmış durumda.

BAYRAM SOFRALARI İÇİN MALİYET ARTTI

Artan fiyatlar, özellikle bayram alışverişi yapan vatandaşları doğrudan etkiliyor. Geleneksel olarak bayramlarda sıkça tercih edilen baklava, artık birçok aile için daha sınırlı miktarlarda alınabilen bir ürün haline geldi.

Turizm bölgelerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Antalya ve Alanya gibi yoğun ziyaretçi alan bölgelerde, kaliteli baklavaya olan talep sürse de fiyatlar hem yerli hem de yabancı tüketici açısından belirleyici oluyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE SADECE 2 KİLO

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilere verilen 4 bin TL bayram ikramiyesi ile ancak yaklaşık 2 kilo baklava alınabildiğini söyledi. Genç, bu tablonun vatandaşın günlük hayatta hissettiği gerçek enflasyonu yansıttığını ifade etti.

Baklava fiyatları üzerinden ortaya çıkan bu tablo, mutfak harcamalarındaki artışı ve alım gücündeki değişimi de gözler önüne seriyor.

BAKLAVA HER ZAMAN BU KADAR YAYGIN DEĞİLDİ

Kaynaklara göre bugün yaygın olarak tüketilen fıstıklı baklava, aslında yaklaşık 40-50 yıldır bu kadar geniş kitlelerin günlük hayatında yer alıyor. Ancak günümüzde ulaştığı fiyat seviyesi, ürünü yeniden daha özel günlerle sınırlı hale getiriyor.