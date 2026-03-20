Adana’da bulunan 10. Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik)’nda çalan alarm, kamuoyunda kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk anda sosyal medyada farklı iddialar dolaşırken, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgiyle durum netleşti.

MSB KAYNAKLARINDAN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, İncirlik’te az önce çalan alarmın yanlış alarm olduğu değerlendiriliyor. Yapılan bilgilendirmede, üsse yönelik herhangi bir saldırı ya da olumsuz durum bulunmadığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA KARŞI RESMİ BİLGİ ÖNE ÇIKTI

Alarm sesi sonrası kısa sürede çok sayıda paylaşım yapılırken, resmi açıklama belirsizliği büyük ölçüde giderdi. Yetkili kaynaklardan paylaşılan bilgi, olayın güvenlik tehdidinden değil, teknik ya da operasyonel bir yanlış alarm ihtimalinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Türkiye’nin önemli askeri noktalarından biri olan İncirlik Hava Üssü’nde yaşanan bu gelişme, özellikle güvenlik başlıklarının yakından takip edildiği bir dönemde dikkat çekti. Ancak mevcut resmi bilgiye göre sahada olağan dışı bir tehdit söz konusu değil.