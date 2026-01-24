Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde 9 yolun birleştiği 610. Cadde üzerindeki kavşakta yaşanan kazalar mahalleliyi isyan ettirdi. Defalarca önlem talep edilmesine rağmen çözüm üretilmediğini belirten Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, mahalle sakinlerinin her gün bir kazaya maruz kaldıklarını, bu durumun ise onları tedirgin ettiğini ve sadece dün akşamdan bu yana 4 kazanın meydana geldiğini söyleyerek sinyalizasyon ve hız kesici çağrısında bulundu.

‘DÜN AKŞAMDAN BU YANA 4 KAZA OLDU’

Alanya’nın Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, “Sugözü Mahallesi 610. Cadde burası 9 yolun buluştuğu bir kavşak. Burada her gün ölümlü, maddi hasarlı ya da yaralanmalı kaza oluyor. 12 yıldır defalarca dile getirdik. Hız kesici ya da sinyalizasyon yapılsın istedik ama maalesef yapılmadı. Acil çözüm olarak sinyalizasyon koyarsak buradaki tüm kazaları önlemiş oluruz. Mahalleli tedirgin oluyor. Her gün kaza görüyoruz, yetkililer buna bir çözüm bulsun. Dün akşamdan beri 4 tane kaza oldu. Yazık günah değil mi. Tüm mahalleli aynı şeyden şikayetçi. Sinyalizasyon ve hız kesici istiyoruz” ifadelerini kullandı.