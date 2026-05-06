ALANYA Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ve gündeme dair bilgilendirmede bulunan Başkan Özçelik, “Seçildiğimiz ilk günlerde bir sözümüz vardı. Turizm ve tarım kenti olan Alanya’mızı daha da geliştirmek, turizmi çeşitlendirmek, tarım gelirlerini artırmak ve Alanya’mızı her anlamda bir basamak yukarıya çıkarmak istedik. Sözümüzü o gün söyledik, bugün arkasındayız, yarın da arkasında olacağız. Ancak şöyle bir değerlendirme yaptık. Altyapısı sağlam olmayan bir şehirde ne yaparsanız yapın yaptığınız şey, ürettiğiniz hizmet makyajdan öteye geçmez. O makyaj bir gün gelip silinecek ve yeniden yapmanız gerekecekti. Yeniden yaptığınızda paramızı, emeğimizi, zamanımızı boşa harcayacaktık. O para ben dahil, sizler dahil, sokaklardaki vatandaşlarımız dahil hepimizin vergileri. Hiçbir siyasetçinin ve hiçbir belediye başkanının, vatandaşın parasını boşa harcamaması gerektiğine inanıyorum. İşte bu yüzden su hatlarından kanalizasyona, elektrikten internete ve telefon altyapısına kadar kapasiteleri artırabilmek adına planlamalarımızı yaptık. Başardığımıza inanıyorum. Bu başarıyı sağlayan başkanlarımıza ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Belki de Türkiye’de bir ilki başardık. Bu gurur Alanya’mızın hanesine yazılmıştır” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: BELİRTTİĞİMİZ TARİHTEN ÖNCE BİTİRDİK

Atatürk Caddesi’ndeki çalışmaları yoğun bir çalışma temposu ile belirtilen tarihten önce bitirdiklerinin altını çizen Başkan Özçelik, “Planlamayı yaparken yağmur yağacağını, yolların çamur ve çukur olacağını, az veya çok eleştiri alacağımızı biliyorduk. Benim başkanlığımda da böyle olacaktı, ileride birisi yatırım yaparsa o zaman da böyle olacak. Allah bu yıl rahmetini bol verdi ve yağmurlar dolayısıyla 37 gün çalışamadık. 37 günü geceye ekledik, gündüze ekledik. 20 Mayıs’tan 10 gün önce veya 10 gün sonra biletecek demiştik. Geçtiğimiz Pazar itibariyle asfalt serim işini bitirdik. Kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. İhalede 240 gün bitirim süresi var ama biz Alanya’yı o kadar bekletmeyeceğiz. Kuzey aksının yüzde 60’a yakın kısmı tamamlandı. Ekipleri çoğaltmaları için firma ile görüşüyoruz ve gerekçemizi anlatıyoruz” diye konuştu.

‘MAHMUTLAR ATATÜRK CADDESİ’Nİ DE PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ’

Yollarla ilgili planlamalara devam edildiğini ve çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirten Başkan Özçelik, “Alanya bir tek Atatürk Caddesi değil sözünü duyuyoruz. Evet, doğru. Alanya’nın Kestel’i, Mahmutlar’ı, Avsallar’ı, Konaklı’sı ve birçok mahallesi var. Ancak Atatürk Caddesi herkesin kabul edeceği şekilde şehrimizin kalbi. Önce buradan başlamak lazımdı. Kalbin bir kısmını bitirdik. Önümüzdeki Kasım ayında da Atatürk Anıtı önünden Karayolları Parkı’na kadar olan kısmı tamamlayacağız. Normal şartlar altında Mayıs’tan önce tamamlama şansımız yüksek. Tabi yağmur olur, felaket olursa değişebilir. Planlıyoruz, planladığımızda başlıyoruz ve hedefimizi planladığımız zaman içerisinde bitirebilmek olarak belirliyoruz. Şimdi Mahmutlar, Kestel ve diğer bölgeler için planlamaları yapıyoruz. Özellikle Mahmutlar’da Atatürk Caddesi’ni pırıl pırıl hale getireceğiz. Planlamayı bitirdiğimizde her zamanki gibi size tarih ve zaman vermeye gayret edeceğiz. Dimçayı bölgesi için de konuşacak olursak; Allah bu sene rahmetini esirgemedi ve ağır bir yara alındı. Dimçayı’ndaki işletmelerimizin tamamı zarar gördü. Mahmutlar’la birlikte orayı da planlayacağız. Asfalt ve gerekli altyapı çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda yapacağız. Dimçayı, bir yaz sezonu boyunca 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bir bölgemiz. 2027 sezonunda bu bölgede de işimizi bitirmiş olacağız. Kaymakamlık’la beraber çalışma yapacağız. İnşallah halkımızın pikniğini yapacağı en az 1 veya 2 mesire alanını hizmete almış olacağız” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Şu ana kadar söylediğim bütün kelimeleri, cümleleri siyaset üstü olarak değerlendirin.” diyen Başkan Özçelik, “Altyapıyı kim yaparsa yapsın, Allah razı olsun. Ben geçmiş konuşmalarımda da birçok işlemle ilgili önceki belediye başkanlarıma teşekkür ettim. Yağmur yağacak, yollar çamur olacak, çukur olacak ama bir gün bitecek. Başladıktan sonra biter ama mühim olan planlanan zaman içerisinde bitirmektir. Yapılan ne varsa Alanya’nın hayrınadır. Eksik yaptığımız şeylerde olabilir ancak Alanya hepimizin. Burada çalışıyoruz, ekmek yiyoruz. Bu süreçte zorlanıldığını biliyoruz. Verdiğimiz sıkıntılar için, yolları çamur, çukur yaptığımız için, trafikte sıkışıp evine geç giden vatandaşlarımız için ve bize sabır gösterdikleri için tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Alanya’da bir dönüşüme başladık. Alanya’yı dönüştürmeye başladık. Alanya’nın dönüşmesi demek Alanya’nın yaşanacak şehir kalitesinde olması demek. Çay Bahçesi’nden başladık, Barış Manço Parkı’ndan Sanat Sokağı’na kadar devam ettik” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: KÖY VE YAYLALARDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Nisan ayında çok yoğun ve verimli bir dönem geçirdiklerini belirten Başkan Özçelik, “Çok ağır bir kış yaşamıştık. Özellikle kırsal mahallelerimiz altyapı ve yollar konusunda ciddi hasarlar gördü. Gümüşkavak, Uğurlu, Üzümlü, Bucak, Öteköy, Mahmutseydi, Dere, Toslak, Süleymanlar, Sapadere, Yaylakonak, Sarıbayır, Çamlıca ve Karamanlar başta olmak üzere birçok mahallemizde yoğun çalışmalar yürüttük. Yayla yollarının açılmasına hız verdik. Sarımut şantiyemizi hizmete başlattık. Kaplanhanı, Gören, Köprübaşı, Soğukmuar, Samsa, Bozbeleni, Tokar, Sapadere ve Uzunöz yaylalarında önemli yolları açtık. Yaşanan felaketin büyüklüğü nedeniyle bu çalışmalar devam edecek. Batı yaylalarımızda ise iklim koşulları nedeniyle giremediğimiz bölgeler var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sapadere Kanyonu’nda ciddi bir elektrik sorunu vardı ve onu da çözdük, sorunu bitirdik. Demirtaş Siteler bölgesinde asfalt beton çalışmaları yaptık. Toptancı haline bağlanan imar yolunu açmaya başladık. Mahmutlar’da 30 Metreli yol ile yeni sağlık ocağı arasındaki imar yolu için de çalışmalarımız da devam ediyor.” şeklinde konuştu.

‘50 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI ÇOCUK FESTİVALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Kültür ve sanat alanında Nisan ayında yapılan çalışmaları aktaran Başkan Özçelik, “Kütüphaneler Haftası’nda Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş ve Merkez kütüphanelerimizde en çok kitap okuyanları ödüllendirerek kutladık. Bu yıl Kızılkule’nin, gelecek yıl da Tershane’nin 800’üncü yılı. Bu vesileyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte ‘açık hava okuma’ etkinlikleri düzenledik. Halk Eğitim Merkezimizle birlikte el sanatları kurslarımız devam etti ve yıl sonu sergileri açıldı. ALSAV iş birliğinde zeybek kurslarımız, beşinci döneminde devam etti. ‘Çocuk Gözüyle Kızılkule’ resim yarışmamız Mili Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirildi. 10. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışmamız yapıldı. Uzunca bir süre ara verilmişti ve yeniden başlatmıştık. 53 ülkeden 323 sanatçı, 856 eserle yarışmaya katıldı. 23 Mayıs’ta ödül törenimiz Kızılkule’de yapılacak. Çeşitli zamanlarda kullanmak için ve Kızılkule hatırası olması adına pul tasarımımız yapıldı. Liselerarası Tiyatro Festivalimiz başlıyor. 12 yıl önce 4 okulun katılımıyla başlamıştı ve toplamda 92 lisemizi bu platformda buluşturmuştuk. Bu yıl 17 lise ve 500 öğrenci festivale katılacak. 7 Mayıs’ta başlayacak 24 Mayıs’ta sona erecek. Bu festival gençlerimizin özgüven kazandığı, birlikte üretmeyi öğrendiği ve şehrimizin kültürel kimliğiyle buluştukları bir festival. Nisan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı geride bıraktık. Hep birlikte coşkuyla kutladık. 25-26 Nisan tarihlerinde de Çocuk Festivalimizi gerçekleştirdik. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Polonya, Litvanya, Letonya Ukrayna ve Türkiye’den gelen çocuklar, festivalimizde 55 sahne performansı sergilediler. Balon parklar, maskotlar, robotlar, etkinlikler, atölyeler ve UNESCO envanterindeki Yörük oyunları festivalde yer aldı. Yörük oyunlarımız yoğun ilgi gördü ve bölgemizdeki tüm belediyeler oyunları bizden talep ediyorlar. Gösteriler yapıp oralardaki çocuklara da oyunları öğretmek üzere taleplerde bulunuyorlar. Bizde elimizden geldiğince oyunlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 50 bin kişinin katıldığı ve 5 bin boyama kitabı dağıttığımız bir organizasyondu.” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: MERKEZ ARITMASINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR

Alanya Belediyesi’nin Akdeniz Kent Konseyleri Birliği’nin kurulması çalışmalarına destek verdiğini belirten Başkan Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Alanya Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Belediye Meclis Üyesi Haydar Uyar’a teşekkür etti. Başkan Özçelik, 10 Mayıs Pazar günü Alanya Belediyesi ve Rotary Kulüp iş birliğinde 12’si gerçekleştirilecek Dip Temiz Tertemiz etkinliğine tüm vatandaşları davet etti. Başkan Özçelik, Kent Estetik Kurulu tarafından Cuma pazarı bölgesindeki inşaatın görüntüsünü ortadan kaldırmak adına yürütülen çalışmalarda emeği geçen isimlere teşekkür etti. Arıtmalardaki çalışmalar hakkında detaylı bir bilgilendirmede bulunan Başkan Özçelik, “Merkez Arıtmamız da 1 nolu büyük havalandırma havuzunun revizyonu tamamlandı ve devreye alındı. Çökelti havuzunun revizyonu tamamlandı, devreye alındı. 5 adet turbo blover bağlantısı devreye alındı. Merkezden gelen boruların bir havuzda toplayan dekoder bağlantısı tamamlandı. Terfi ve scada çalışmaları da bitmek üzere. Plana göre önümüzdeki hafta devreye alınacak. 1 nolu havalandırmanın çatı sökümü tamamlandı, temizliği sürüyor. 2 nolu havalandırmanın da temizlik çalışmaları başladı. Havuzların temizlenmesi ve zeminin yenilenmesi, boyanması lazım. Genel olarak bakarsak çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Konaklı arıtması zaten tamamlanmış ve kapasitesi 2 katına çıkarılmış, koku tamamen giderilmişti.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: YASALARA UYGUN ŞEKİLDE YERİ TESLİM ETTİK

Gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam eden toplantıda meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Özçelik, “Occo Beach Restoranın süreci bitti ve burası bir ihaleye çıktı. Firmalardan bir tanesi birinci ihalede şartnameye uymayarak ses ve görüntü kaydı almak istedi. İzin verilmedi çünkü şartnameye uygun değildi. Olmaması gereken davranışlarda bulunuldu ve o ihale iptal edildi. İkinci ihale tekrar açıldı ve birçok firma katıldı. İhale firmanın bir tanesine kaldı. O kalan firma Alanya Belediyesi tarafından imzaya davet edildi ancak davete icabet edilmedi. Böyle de o ihalede iptal edildi. İhale şartnamesinde çerçevesinde yaklaşık 5 milyon TL'lik bir teminat Alanya Belediyesi’ne irat kaydedildi. Daha sonra üçüncü ihale yapıldı. Hali hazırda ihaleyi alan firma, Belediye’nin yasal süreçleri tamamlamasından sonra imzaya davet edildi ve geldiler imzayı attılar. Sözleşmesi yapıldı ve parasını da yatırdı. Tamamen yasalara uygun bir şekilde Alanya Belediyesi ihale ettiği yerleri firmaya teslim etti. Yasal çerçevede yer kendilerine teslim edildi. Alanya Belediyesi orada artık kiraya veren konumunda. Sosyal medyada birtakım kişiler buranın yarısı Milli Emlak’ındı falan diye yayınlar yaptılar. Onu yapanlar ne Alanya Belediyesi’nin ne devletin ne Milli Emlak’ın ne de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın muhatabı. Geçmişten gelen bir takım ortaklık sorunları vardır. O kısımlar Alanya Belediyesi’ni ilgilendirmeyen kısımlardır. Bu paylaşımları yapanlar teknik bir hata yapıyorlar. 1 kişi dilekçe verip 10 dakika sonra bürokrasiden kolay kolay cevap alamaz. Alanya Belediyesi de dahil olmak üzere Türkiye’deki hiçbir bürokrasiden cevap alamaz. Cevabı alan kişiler ne anlama geldiğini de bilmiyorlar. Alanya Belediyesi ile ihaleyi alıp yeri teslim ettiğimiz kişiler arasında hukuki bir şey yok. İçeride malzemeler alınmamış falan gibi konular Belediyemizi ilgilendirmiyor. 23 milyon 250 bin lira artı KDV ile ilgili firma ihaleyi aldı ve şartnamede yazanlar yerine getirildi. Yer kendilerine fiili olarak teslim edildi” diyerek konuya açıklık getirdi. Bir sonraki meclis toplantısının 2 Haziran 2026 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.



Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN