CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklaması turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı. Mayıs ayı sonunda başlayacak uzun tatilin, Avrupa’daki Pfingsten Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi ise Alanya başta olmak üzere turizm merkezlerinde yüksek sezonun erken başlamasına neden olacak. Alanya turizm sektörü temsilcileri, hem iç pazarda hem de Avrupa’dan gelecek turist akışında belirgin bir artış beklerken, otellerde rezervasyon hareketliliği şimdiden yükselmeye başladı.

'ERKEN AÇIKLAMA SEKTÖRE PLANLAMA AVANTAJI SAĞLADI'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, kararın zamanlamasına dikkat çekerek bunun sektöre önemli bir planlama imkânı sunduğunu ifade etti. Gencelli, erken açıklamanın ‘son dakika rezervasyon alışkanlığını kırdığını’ belirterek, "Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması yönünde Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayı son derece yerinde ve stratejik bir karar olarak değerlendiriyoruz. Özellikle kararın bayrama yaklaşık 3 hafta kala netleşmesi, turizm sektörü açısından kritik bir planlama avantajı sağlamıştır. Turizmde en büyük sorunlardan biri olan ‘son dakika rezervasyon davranışı’, bu tür erken açıklamalarla önemli ölçüde kırılmaktadır. İnsanlar artık daha rasyonel hareket ediyor; erken karar, erken rezervasyon demek. Bu da hem fiyat istikrarı hem de destinasyonların doluluk oranlarının dengeli dağılımı açısından ciddi katkı sağlar. Alanya özelinde baktığımızda, bu kararın doğrudan ve hızlı bir talep artışı yaratmasını bekliyoruz. Özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlenme başladı. Şu an itibariyle otellerde rezervasyon ivmesi yukarı yönlü ve önümüzdeki günlerde bunun daha da hızlanacağını öngörüyoruz. Yerli turist, uzun tatil fırsatını kaçırmak istemiyor ve bu da özellikle aile segmentinde güçlü bir talep yaratıyor. Geçmiş yıllardaki verilere baktığımızda da benzer uzatılmış bayram tatillerinin hem doluluk oranlarını hem de kişi başı geceleme süresini artırdığını net şekilde görüyoruz. Bu sadece Alanya için değil, Türkiye genelinde turizm gelirine doğrudan pozitif yansıyacak bir gelişmedir. Açık konuşmak gerekirse; Kurban Bayramı ile birlikte sezon artık fiilen başlamıştır. Bu yıl ‘gerçek yaz sezonu’ bayramla birlikte açılıyor. Sektör uzun süredir böyle net ve zamanında alınmış bir karara ihtiyaç duyuyordu. Erken açıklanan bu 9 günlük tatil kararı, hem planlama disiplini hem talep yönetimi hem de ekonomik katkı açısından ülke turizmine ciddi bir ivme kazandıracaktır. Biz zaten bu konuyu daha önce de gündeme taşımıştık. Bugün gelinen noktada, doğru öngörünün hayata geçtiğini görüyorum” dedi.

'9 GÜNLÜK TATİL SEKTÖRE NEFES OLACAK'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Cem Özcan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörüne önemli bir nefes aldırdığını söyledi. Özcan, kararın özellikle iç turizmde hareketliliği artırarak bölge ekonomisine güçlü katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Özcan, uzun tatilin sektöre moral verdiğini belirterek, “9 günlük tatil, misafirlerin seyahat planlarını daha rahat yapmasına olanak tanıyor. Bu durum konaklama süresini uzatırken, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor” dedi. Özcan, misafir tercihinde değişim yaşandığını da vurgulayarak, daha uzun ve dinlenme odaklı tatillerin öne çıktığını ifade etti. İç turizmin, dış pazarlarda yaşanan dalgalanmalara karşı sektörün en güçlü güvencesi olduğunun altını çizen Özcan, “Krizlere karşı direncimizi güçlü tutan en önemli yapı taşlarından biri iç pazardır. Bu nedenle iç turizmdeki payımızı mutlaka olması gereken en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 9 günlük bayram tatilinin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğini belirten Özcan, bu hareketliliğin yalnızca konaklama sektörüyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Özcan, “Turizm; ulaşım, yeme-içme, perakende ve hizmet sektörleri başta olmak üzere çok sayıda alanı besleyen lokomotif bir sektördür. Bu süreçte taksicisinden esnafına, akaryakıt istasyonlarından havayolu ve otobüs firmalarına kadar geniş bir kesim bu canlılıktan faydalanacaktır” dedi. Bayram süresince Alanya’da otellerin yanı sıra eğlence mekanları ve plaj işletmelerinin de tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Özcan, oluşacak hareketliliğin hem sosyal hem ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Özcan ayrıca, 9 günlük tatilin yaz sezonu öncesinde sektör için güçlü bir motivasyon oluşturduğunu sözlerine ekledi.

‘CAN SUYU ETKİSİ OLUŞTURACAK’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) önceki dönem yönetim kurulu üyesi Şükrü Cimrin ise kararın sektöre geniş kapsamlı katkı sağlayacağını ifade etti. Cimrin, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararı, turizm sektörümüz açısından son derece yerinde ve değerli bir adım olmuştur. İçinde bulunduğumuz bölgesel şartlar nedeniyle iç pazarın daha da önemli hale geldiği 2026 sezonunda, Mayıs ayı itibarıyla Alanya’daki tesislerimizin tamamının sezon için açılmış olacağını düşündüğümüzde, bayramın Mayıs sonuna denk gelen bu uzun tatil periyodu, iç pazar talebi açısından tesislerimiz ve şehrimiz için adeta bir cansuyu niteliğinde olacaktır. Bu karar, yerli turistin seyahat planlarını daha rahat yapabilmesine imkân sağlarken, konaklama sürelerini de uzatacaktır. Kısa süreli tatiller yerine daha uzun konaklamaların tercih edilmesi, hem doluluk oranlarını artıracak hem de şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Rezervasyon tarafında da şimdiden bir hareketlilik gözlemlenmektedir. Önümüzdeki günlerde özellikle iç pazardan gelecek son dakika rezervasyonlarıyla birlikte bu talebin daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Tesis doluluklarımızın bayram tatili boyunca sezonun en üst seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Bayram tatili boyunca gelecek olan yerli misafirlerimizi sadece tesislerimizde değil, tüm şehrimizde ağırlayacağımızdan dolayı; onları en huzurlu ve güvenli şekilde misafir edip, müthiş bir destinasyon deneyimi yaşatmak da turizmimizin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Sonuç olarak, bu uzun tatil kararı; otellerimizden yeme-içme sektörüne, perakendeden ulaşıma kadar tüm turizm ekosistemine olumlu yansıyacak, Alanya’da sezonun güçlü bir başlangıç yapmasına önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi