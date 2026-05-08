Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Mumbai kentinde tıbbi açıdan nadir görülen bir travma vakası kayıtlara geçti. Uğradığı saldırı sonucu başına pala saplanan bir genç, tedavi için başvurduğu hastanede olağan dışı bir sakinlik sergiledi. Acil servisin travma bölümünde bekleyen yaralı, kafatasının sol tarafına saplanmış kesici alete rağmen cep telefonuyla ilgilenmeyi sürdürdü.

4 SANTİMETRE İÇERİ GİRDİ

Tedaviyi yürüten sağlık personelinin ilk değerlendirmelerine göre, hastada belirgin bir nörolojik bozukluk tespit edilmedi. Yapılan radyolojik incelemelerde palanın kafatasını delerek yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği belirlendi. Tıp uzmanları, bu tür ağır travma vakalarında vücudun salgıladığı yüksek adrenalinin acı hissini geçici olarak baskılayabildiğini ve hastanın bu sayede bilincini açık tutarak rutin davranışlar sergileyebildiğini belirtiyor. Küresel çapta yayılan bu sıra dışı tıbbi vaka, Alanya'daki sosyal medya kullanıcıları ve sağlık çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Yerel kaynakların aktardığına göre, gencin başındaki kesici alet daha sonra uzman ekiplerce cerrahi bir operasyonla çıkarıldı. Hastanın ameliyat sonrası nörolojik durumu stabil kalırken, beyin dokusunun kalıcı bir hasar almaması tıbbi bir başarı olarak değerlendirildi. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimlik tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.