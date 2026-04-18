SON günlerde gündeme gelen okul baskınları ve gençler arasındaki oyun bağımlılığı tartışmaları, spor camiasını da harekete geçirdi. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Antalya İl Temsilciliği, özellikle bilgisayar başında uzun süre vakit geçiren ve sosyal hayattan uzaklaşan çocukları spora yönlendirmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

GENÇLER İÇİN İNDİRİM DESTEĞİ

‘Evdeki gizli risk’ olarak değerlendirilen bu durum karşısında çözüm üretmek isteyen temsilcilik, velilerden gelen talepler doğrultusunda önemli bir adım attı. Antalya ve ilçelerinde faaliyet gösteren 300’ün üzerindeki fitness salonunda, bu kapsamdaki çocuk ve gençler için salon aidatlarında ek indirim uygulanması planlanıyor.

HEDEF: SAĞLIKLI VE SOSYAL NESİL

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Antalya İl Temsilcisi, uluslararası fitness hakemi ve milli sporcu Ali İhsan Yüksekkaya, amaçlarının gençleri ekran bağımlılığından uzaklaştırarak sosyal ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmek olduğunu belirtti. Yüksekkaya, “Bu çocuklarımızı kaybetmeden spora kazandırmak istiyoruz. Velilerden gelen talepler doğrultusunda salonlarımızda kolaylık sağlıyoruz. Hedefimiz, gençleri hem fiziksel hem de mental olarak güçlendirmek. Ayrıca il temsilciliğiyle iletişime geçen velilerin çocukları için, bulundukları bölgedeki spor salonlarında indirim uygulanacak” dedi.(Ramazan ÖZDEMİR)