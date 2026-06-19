Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini 18 Haziran itibarıyla güncelledi. Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen denetimlerin ardından yayımlanan yeni listede, et ve et ürünleri başta olmak üzere birçok gıda maddesinde ciddi mevzuata aykırılıklar saptandı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, süt ürünleri, bitkisel yağlar, bal ve baharat gibi temel tüketim maddelerinde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi. En dikkat çeken bulgular ise et ürünleri kategorisinde yer aldı. Uzman ekiplerin laboratuvar incelemeleri sonucunda, bazı ürünlerde kesinlikle kullanılmaması gereken tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

GAZİANTEP VE MERSİN'DEKİ FİRMALAR LİSTEDE

Bakanlığın kamuoyu ile paylaştığı verilere göre, Gaziantep ve Mersin illerinde üretim yapan iki farklı firmanın ürünlerinde ağır ihlaller saptandı. Bu işletmelere ait dana kavurma ve içli köfte numunelerinde at, eşek veya katır gibi hayvanları tanımlayan tek tırnaklı eti bulundu. Tüketicinin sağlığını doğrudan riske atan bu durum üzerine ilgili firmalar ifşa listesine eklendi.

TÜKETİCİLER HİLELİ GIDALARI NASIL SORGULAYABİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve sağlığa zararlı ürün üreten firmaları düzenli olarak resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor. Tüketiciler, aldıkları ürünlerin güvenilirliğini teyit etmek için bakanlığın Güvenilir Gıda portalı üzerinden güncel ifşa listelerini anlık olarak kontrol edebiliyor. Uzmanlar, özellikle et ve süt ürünleri gibi riskli kategorilerde piyasa ortalamasının çok altında satılan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.