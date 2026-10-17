Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu olma özelliğini taşıyan Osman Gazi, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na doğru yola çıktı. Filyos'ta düzenlenen uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj göndererek projenin enerji hedeflerindeki yerine değindi.

Platform, deniz altından çıkarılan doğal gazı üzerinde bulunan 21 farklı ünite aracılığıyla işleyerek Filyos'taki tesislere aktaracak. Yapılan resmi açıklamalara göre, 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğinde olan dev tesis, 140 kişilik personeliyle faaliyet gösterecek.

ÜRETİM HEDEFİ GÜNLÜK 20 MİLYON METREKÜP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre, Osman Gazi platformunun devreye girmesiyle Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimi ikiye katlanarak 20 milyon metreküpe ulaşacak. Tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından, 2027 yılı başından itibaren Türkiye'deki her üç haneden birinin yerli doğal gaz kullanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a getirilen platform, Türkiye'nin denizlerdeki enerji altyapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Mavi Vatan'ın ilk fabrikası olarak nitelendirilen tesis, ulusal enerji üretim kapasitesini artırma planlarına doğrudan katkı sağlayacak.