2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden aktarılan bilgilere göre, devletin gelecek yıl gayrimenkul kalemlerinden elde edeceği gelir beklentisi netleşti. Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama işlemlerinden toplam 143 milyar 777 milyon 526 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

Söz konusu hedefin 18 milyar 647 milyon 46 bin liralık kısmını kira gelirleri, 125 milyar 130 milyon 480 bin liralık bölümünü ise satış işlemleri oluşturacak. 2026 yılı için bu rakamın 31,1 milyar lira olarak tahmin edildiği göz önüne alındığında, devletin taşınmaz gelirlerindeki beklentisinin ciddi oranda arttığı dikkat çekiyor.

SATIŞ GELİRLERİNDE EN BÜYÜK KALEM

Satış kalemleri incelendiğinde en büyük payın "diğer taşınmaz satış gelirleri" başlığında toplandığı görülüyor. İçerisinde 2B alanları ile Hazineye ait tarım arazilerinin de bulunduğu bu gruptan 114 milyar 249 milyon 726 bin lira gelir bekleniyor. Ayrıca arazi satışlarından 9 milyar 503 milyon 762 bin lira, kamu konutları (lojman) satışlarından 1 milyar 80 milyon 482 bin lira ve arsa satışlarından 296 milyon 510 bin lira bütçeye aktarılması hedefleniyor.

KİRA VE ECRİMİSİL GELİRLERİ NE KADAR OLACAK?

Bütçede öngörülen 18 milyar 647 milyon 46 bin liralık kira gelirinin yarısından fazlasını ecrimisil bedelleri oluşturacak. Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından doğan geriye dönük tazminat olarak bilinen ecrimisil tahsilatından 10 milyar 945 milyon 998 bin lira kaynak sağlanması hedefleniyor. Lojman kiralarından 4 milyar 681 milyon 574 bin lira, diğer kiralama işlemlerinden ise 3 milyar 19 milyon 474 bin lira gelir elde edileceği tahmin ediliyor.