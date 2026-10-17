MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî bağlara ve iki ülkenin ortak geleceğine vurgu yaptı. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, 2020 yılında elde edilen Karabağ Zaferi'nin ülkenin egemenliğini güçlendirdiğini belirtti.

BAHÇELİ'DEN AZERBAYCAN'IN BAĞIMSIZLIK YIL DÖNÜMÜNE KUTLAMA

Devlet Bahçeli, mesajında Azerbaycan'ın 18 Ekim 1991 tarihinde kabul edilen Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile bağımsızlığını yeniden ilan ettiğini hatırlattı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 Ekim 1991’de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti ile egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin 'Müstəqilliyin Bərpası Günü' kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum."

Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasını yalnızca siyasi bir gelişme olarak değerlendirmeyen Bahçeli, bu sürecin ülke halkının özgürlük ve egemenlik iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

KARABAĞ ZAFERİ'NİN BAĞIMSIZLIK SÜRECİNDEKİ YERİ

Bahçeli, açıklamasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de sona eren İkinci Karabağ Savaşı'na da değindi. Azerbaycan'ın savaş sonucunda elde ettiği kazanımların ülkenin bağımsızlığına yeni bir anlam kazandırdığını belirtti.

MHP Genel Başkanı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Kardeş ve dost Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü' bir devletin yalnızca yeniden doğuşu değil aynı zamanda esareti kabullenmeyip buna karşı boyun eğmeyen bir milletin asil duruşunun ifadesidir. Azerbaycan 27 Eylül-10 Kasım 2020’deki Karabağ Zaferi ile millî müstakilliğine yeni bir anlam ve güç kazandırmıştır."

İkinci Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildiriyle sona erdi. Savaşın ardından bölgedeki siyasi ve askerî dengeler değişirken Azerbaycan, 2023 yılının eylül ayında Karabağ'ın tamamında kontrolü sağladı.

AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞINI 1991 YILINDA YENİDEN KAZANDI

Azerbaycan'ın bağımsızlık tarihi, Sovyetler Birliği'nin dağılma süreciyle yakından bağlantılı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etmiş ancak 1920 yılında Sovyet yönetiminin kurulmasıyla bu dönem sona ermişti.

Sovyetler Birliği'nin çözülme sürecinde Azerbaycan Yüksek Sovyeti, 18 Ekim 1991'de Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti'ni kabul etti. Böylece Azerbaycan, 1918'de kurulan cumhuriyetin devlet bağımsızlığını yeniden tesis etti.

Azerbaycan'da 15 Ekim 2021 tarihinde kabul edilen düzenlemeyle 28 Mayıs, Bağımsızlık Günü; 18 Ekim ise Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü olarak adlandırıldı. Bu düzenleme, ülkenin 1918'deki ilk bağımsızlık ilanı ile 1991'de bağımsızlığını yeniden kazanması arasındaki tarihsel ayrımı resmîleştirdi.

BAHÇELİ: TEK MİLLET, İKİ DEVLET ANLAYIŞI SÜRECEK

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ortak tarih ve kültürel bağlar üzerine kurulduğunu belirten Bahçeli, iki ülkenin geçmişte olduğu gibi gelecekte de dayanışma içinde hareket edeceğini söyledi.

Bahçeli, mesajında Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesiyle özdeşleşen "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!" sözünü hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözü bizim dost ve kardeş ülkemize karşı duygularımızın somut beyanıdır. Bu düşünceler tarihi yaşanmışlık ve tecrübelerin, ortak kader birlikteliğinin yansımasıdır.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlikteliğin yalnızca geçmişten gelen bağlarla sınırlı olmadığını ifade eden Bahçeli, "Tek millet, iki devlet" anlayışının iki ülkenin gelecekteki ilişkilerinde de belirleyici olacağını vurguladı.

Bahçeli, "Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan 'Tek millet, iki devlet' anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ ŞUŞA BEYANNAMESİ

İki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin önemli dönüm noktalarından biri, 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan belge, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine taşıdı.

Beyanname; siyasi ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, enerji, ulaştırma, ekonomi ve kültür gibi alanlarda ortak çalışmaların geliştirilmesini öngörüyor. Belgede, taraflardan birinin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya uluslararası alanda tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına yönelik tehdit ya da saldırı durumunda ortak istişare ve gerekli yardım mekanizmalarına ilişkin hükümler de bulunuyor.

Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını 9 Kasım 1991 tarihinde tanıyan ilk devlet oldu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ise 14 Ocak 1992 tarihinde kuruldu. Bu tarihsel süreç, günümüzdeki siyasi ve ekonomik ortaklığın temelini oluşturuyor.

BAHÇELİ'DEN AZERBAYCAN HALKINA SELAM VE KUTLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajının sonunda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlikteliğin kalıcı olduğunu belirterek iki ülkenin ortak değerlerine vurgu yaptı.

Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamız da kavgamız da birdir. Bu vesile ile kardeş ve dostlarımızın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü' tekrar kutluyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."