Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, TCDD Taşımacılık AŞ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu tamamlandı. Bu kapsamda, ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için dijital doğrulama dönemi resmen başladı.

Engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınları artık T.C. kimlik numaralarını kullanarak hak sahipliği sorgulamasını anında gerçekleştirebilecek. Veri tabanı üzerinden yapılan bu eşleşme sayesinde biletleme süreci hızlanacak.

BİLETLER NASIL ALINACAK?

Uraloğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yeni sistem hem fiziksel hem de dijital kanallarda geçerli olacak. Vatandaşlar, TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi, mobil uygulamaları veya istasyon gişeleri üzerinden işlem yapabilecek. İlgili tarife seçilip kimlik numarası girildiğinde, sistem arka planda otomatik bir sorgulama yürütecek.

SORGULAMASI OLUMSUZ SONUÇLANANLAR NE YAPMALI?

Anlık doğrulama işleminin olumlu sonuçlanması durumunda ücretsiz bilet anında oluşturulacak. Ancak sistemde hak sahipliği görünmeyen veya sorgusu olumsuz sonuçlanan kişilerin, kayıtlarını güncellemek ve doğrulama yaptırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.