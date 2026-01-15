Otomobilde hareketsiz halde bulundu

Olay, Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yurt dışına kaçma planı cinayetle sonuçlandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Özgür Yurdakul’un başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisinin Emrah A. olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, Emrah A.’nın 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, yurt dışına kaçmak için Yurdakul’dan yardım istediği, Edirne’ye doğru yola çıktıkları sırada aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sırasında Emrah A.’nın, Yurdakul’u silahla vurduğu, ardından Arnavutköy’e dönerek aracı sokakta park ettiği tespit edildi.

Polis kovalamacası sonrası yakalandı

Şüphelinin kullandığı 34 GZG 097 plakalı otomobil, Sazlıbosna Mahallesi’nde polis ekiplerince tespit edildi. “Dur” ihtarına uymayan Emrah A., ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yaya olarak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.T. ve M.T. de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emrah A., B.T. ve M.T., adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.