İLAN

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU: Aşağıda tablo halinde belirtilen 22 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere şartname esasları dahilinde her birinin ayrı ayrı olmak üzere 21.05.2026 Perşembe günü ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.

SIRA NO İLCE MAHALLE TAŞINMAZIN ADRESI ADA PARSEL İŞTİGAL YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 SERİK YENİ MAHALLE 6AF NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 78 150.000,00TL+ KDV 13.500,00TL 21.05.2026 14:05 2 SERİK YENİ MAHALLE 20 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 30 80.000,00 TL+ KDV 7.200,00TL 21.05.2026 14:10 3 SERİK YENİ MAHALLE 6 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 65 120.000,00 TL+ KDV 10.800,00TL 21.05.2026 14:15 4 SERİK YENİ MAHALLE 6AG NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 61 115.000,00 TL+ KDV 10.350,00TL 21.05.2026 14:20 5 SERİK YENİ MAHALLE 18 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 85 155.000,00 TL+ KDV 13.950,00TL 21.05.2026 14:25 6 SERİK YENİ MAHALLE 13 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 27 70.000,00 TL+ KDV 6.300,00TL 21.05.2026 14:30 7 SERİK YENİ MAHALLE 15 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 32 80.000,00 TL+ KDV 7.200,00TL 21.05.2026 14:35 8 SERİK YENİ MAHALLE 3 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 30 80.000,00 TL+ KDV 7.200,00TL 21.05.2026 14:40 9 SERİK YENİ MAHALLE 5 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 118,65 165.000,00 TL+ KDV 14.850,00TL 21.05.2026 14:45 10 SERİK YENİ MAHALLE 4/1 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 25 70.000,00 TL+ KDV 6.300,00TL 21.05.2026 14:50 11 SERİK YENİ MAHALLE 4 NUMARALI DÜKKAN 16 5 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 52 100.000,00 TL+ KDV 9.000,00TL 21.05.2026 14:55 12 SERİK ÇANDIR 21F NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 45 60.000,00 TL+ KDV 5.400,00TL 21.05.2026 15:00 13 SERİK ÇANDIR 21G NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 26 40.000,00 TL+ KDV 3.600,00TL 21.05.2026 15:05 14 SERİK ÇANDIR 21E NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 27 40.000,00 TL+ KDV 3.600,00TL 21.05.2026 15:10 15 SERİK ÇANDIR 21D NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 27 40.000,00 TL+ KDV 3.600,00TL 21.05.2026 15:15 16 SERİK ÇANDIR 21C NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 27 40.000,00 TL+ KDV 3.600,00TL 21.05.2026 15:20 17 SERİK ÇANDIR 21A NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 57 70.000,00 TL+ KDV 6.300,00TL 21.05.2026 15:25 18 SERİK ÇANDIR 11 NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 250 180.000,00 TL+ KDV 16.200,00TL 21.05.2026 15:30 19 SERİK ÇANDIR 11A NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 125 100.000,00 TL+ KDV 9.000,00TL 21.05.2026 15:35 20 SERİK ÇANDIR 11C NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 125 100.000,00 TL+ KDV 9.000,00TL 21.05.2026 15:40 21 SERİK ÇANDIR 11B NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 125 100.000,00 TL+ KDV 9.000,00TL 21.05.2026 15:45 22 SERİK ÇANDIR 11D NUMARALI DÜKKAN 102 1 ÇEŞİTLİ İŞLER (DÜKKAN) 125 110.000,00 TL+ KDV 9.900,00TL 21.05.2026 15:50

2-Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir ve her bir ihale için 5.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

3-Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasında yapılacaktır.

4-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1-Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

4.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya onaylı sureti,

4.4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya onaylı sureti,

4.5-Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.6-UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde kayıtlı E-tebligat adresinin beyanı,

4.7-Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.8-Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.9-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan borcu yoktur yazısı,

4.10-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,

4.11-Ek teminat olarak 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında ek teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.12-Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı,

4.13-Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazı aslı,

4.14-İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.15-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.16-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

4.17-Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.18-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.19-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya onaylı sureti,

4.20-Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.21-UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde kayıtlı E-tebligat adresinin beyanı,

4.22-Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.23-Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.24-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan borcu yoktur yazısı,

4.25-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,

4.26-Tüzel kişilerinşirket ortaklarının; şirketin işbu şartname ve bu şartnameye dayanılarak yapılacak sözleşme sebebiyle doğacak kira borçlarından şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını gösterir 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında noter onaylı taahhütnameyi veya ek teminat olarak 1(bir) yıllık kira bedeli tutarında kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Belediyeye vermeleri zorunludur. Tercih edilmesi durumunda 1(bir) yıllık kira bedel tutarında ek teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırabilir. Belediye ve Belediye şirketleri açısından şahsi kefalet şartı aranmaz. İki ortaklı şirketlerde ortaklardan birinin, ikiden fazla ortaklı şirketlerde ortaklardan en az ikisinin anılan taahhütnameyi vermeleri yeterlidir. Kira sözleşmesi devam ederken şirketin ortaklık durumunun değişmesi halinde oluşan yeni durumda da bu maddeye uygunluk aranır.

4.27-Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı,

4.28-Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazı aslı,

4.29-İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.30-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

5- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

6- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

7- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

8- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.