Konya’nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek araçlarla çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaza, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Şen yönetimindeki otomobilin önünde seyreden bir başka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Öndeki otomobilden kopan parçaya çarpmamak için manevra yapan Şen, aracının kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Hüseyin Sami Eke yönetimindeki otomobil ile başka bir araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Mehmet Emin Şen ve Hüseyin Sami Eke ile Mustafa Kaya ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın meydana geldiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçlardan birinin kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması, ardından Şen’in kullandığı otomobilin karşı şeride geçmesi ve araçlarla çarpışması görülüyor.