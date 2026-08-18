Esenyurt Köyiçi'nde 1 Ağustos'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Beşşar Al Tawıl'a hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Al Tawıl hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İlk müdahalenin ardından Esenyurt'taki bir hastaneye götürülen Al Tawıl'dan haber alamayan yakınları, iki gün sonra sosyal medyada paylaşılan bir videoyla gencin izine ulaştı. Görüntülerde Al Tawıl'ın hastane bahçesinde yerde yattığını gören yakınları hastaneye gitti.

Yakınlarının iddiasına göre bilinci yerinde olmayan Al Tawıl, hastane bahçesinden alınarak eve götürüldü. Durumunun ağır olduğunu fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Al Tawıl'ı İstinye'deki başka bir hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan kontrollerde Al Tawıl'ın beyin kanaması geçirdiği ve kafasında basınç bulunduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, yaklaşık iki hafta süren yaşam mücadelesinin ardından 16 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından memleketi Suriye'ye götürüldü.

Al Tawıl'ın kuzeni Abdulhamit Hac Huseyin, kuzenine kazadan iki gün sonra ulaşabildiğini belirterek, onu hastanenin önünde baygın halde bulduğunu söyledi. Hastane görevlilerine durumu sorduğunda kendisine Al Tawıl'ın tedavisinin yapıldığının söylendiğini aktaran Huseyin, bunun üzerine kuzenini eve götürdüğünü ifade etti.

Evde ambulans çağırdıklarını ve Al Tawıl'ın yeniden hastaneye kaldırıldığını anlatan Huseyin, burada kuzeninin kafasında ciddi bir sorun ve basınç bulunduğunu öğrendiklerini söyledi. Kazaya ilişkin görüntülerde motosikletin çok hızlı olduğunu savunan Huseyin, sürücünün ceza almadan askere gittiğini duyduklarını ileri sürdü. Huseyin, kuzenine daha erken müdahale edilmesi halinde hayatta kalabileceğini düşündüklerini belirtti.

Al Tawıl'ın diğer kuzeni Ahmet Hac Hüseyin de 22 yaşındaki gencin İstanbul'da tek başına yaşadığını, tekstil sektöründe çalıştığını ve ailesinin Suriye'de bulunduğunu anlattı. Kuzeninin durumunu sosyal medyadan öğrendiğini belirten Hüseyin, hastaneye gittiklerinde Al Tawıl'ın konuşamadığını, gözlerinin kapalı olduğunu ve ayakta duramadığını söyledi.

Hüseyin, hastanedeki doktorların kendilerine tedavinin yapıldığını söylediğini ancak kuzeninin baygın durumda olduğunu öne sürdü. Al Tawıl'ı başka bir hastaneye götürdüklerinde beyin kanaması geçirdiğini ve kafatasında basınç bulunduğunu öğrendiklerini aktaran Hüseyin, yaklaşık iki haftalık tedavinin ardından ölüm haberini aldıklarını belirterek hastane ve kazayla ilgili şikayetçi olduklarını söyledi.

Olayın ardından Al Tawıl'ın hastane önünde yerde yattığı anlara ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yerde yatan gencin başında bekleyen bir kadının, yaralarına dikkat çekerek Al Tawıl'a su döktüğünü söylediği duyuldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise Al Tawıl'ın hastanedeki tedavi sürecinde ihmal bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.