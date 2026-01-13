Yeni teknik direktör: Álvaro Arbeloa

Kulüp altyapısından yetişen ve Real Madrid kültürünü yakından tanıyan Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Jose Mourinho ile çalışmış ve bu dönemi sık sık referans göstermesiyle biliniyor. Arbeloa’nın, “Mourinho disiplini” olarak tanımlanan daha sert ve net bir oyun anlayışını takıma yansıtması bekleniyor.

Arda Güler için yeni rekabet süreci

Daha önce Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso gibi oyuncularla iletişimi güçlü ve esnek teknik direktörlerle çalışan Arda Güler’i, Arbeloa yönetiminde daha disiplinli ve rekabetçi bir ortam bekliyor. İspanyol basınında yer alan yorumlarda, Arbeloa’nın forma adaletine ve savunma katkısına verdiği önemin, genç oyuncular için belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Forma savaşı kızışıyor

Teknik heyetteki değişimle birlikte Real Madrid’de forma rekabetinin yeniden şekilleneceği ifade edilirken, Arda Güler’in bu süreçte çalışkanlığı, taktik disiplini ve sürekliliğiyle öne çıkması gerekecek. Yeni dönemin, genç oyuncu için hem zorlayıcı hem de kendini kanıtlama fırsatı sunduğu belirtiliyor.