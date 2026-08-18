Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu, 2026 yılının ilk yedi ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen piyasa denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, vatandaşların ekonomik refahını korumak ve iç piyasadaki istikrarı sağlamak amacıyla fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk ve haksız ticari eylemlere karşı yürütülen çalışmalarda milyarlarca liralık idari para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında ülke genelinde toplam 282 bin 153 firma ile 34 milyon 278 bin 291 ürün titizlikle incelendi. Bu kapsamlı incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere Ticaret Bakanlığı birimleri tarafından toplam 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası uygulandı.

SEKTÖREL CEZA DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyat uygulayan kişi ve kurumlara yaklaşık 400 milyon TL ceza kesildi. Aynı dönemde otomotiv sektörüne 135 milyon TL, emlak sektörüne 34,4 milyon TL ve kuyumculuk sektörüne 11,3 milyon TL yaptırım uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise sözleşme ihlalleri, ön ödemeli konut satışları, paket tur ve devre tatil gibi alanlarda toplam 613,5 milyon TL'lik ceza kesti. Reklam ve haksız ticari uygulamalar için 185,8 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 9,4 milyon TL idari para cezası tatbik edildiği aktarıldı.

ANTALYA'DA YAKLAŞIK 4 MİLYON ÜRÜN İNCELENDİ

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde yürütülen faaliyetlerde 201 bin 972 firma denetlenerek, kural ihlali yapan 39 bin 547 firmaya 627,3 milyon TL ceza yazıldı. Açıklanan resmi verilere göre, en yoğun ürün denetimi yapılan iller arasında Antalya istatistikleriyle öne çıktı.

Ankara'da 12 milyon 204 bin 904 ve İstanbul'da 4 milyon 793 bin 233 ürün kontrol edilirken, Antalya'da 3 milyon 915 bin 575 ürünün denetlendiği bildirildi. Bölgedeki ticari hareketliliğin tüketici aleyhine kullanılmasını engellemek amacıyla yapılan bu denetimlerin, turizm sezonunun yoğun geçtiği aylarda piyasa dengesini korumada önemli bir rol oynadığı değerlendiriliyor.

REKABET KURUMU'NDAN 17,2 MİLYAR LİRALIK YAPTIRIM

Öte yandan Rekabet Kurumu'nun kestiği rekor cezalar da raporda detaylandırıldı. Kurum, 2025 yılı boyunca 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza uygularken, 2026'nın sadece ilk yedi ayında 218 firmaya 17,2 milyar TL idari para cezası kesti.

Bu cezaların ağırlıklı olarak işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri, gıda endüstrisi ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olduğu aktarıldı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.