U18 Milli Takımı'nın 23-28

Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu. Açıklanan listeye göre, kamp kadrosunda Antalya ve Alanya futbol altyapılarından üç genç yetenek kendisine yer buldu.

Teknik Direktör Eyüp Saka yönetiminde toplanacak olan ay-yıldızlı ekip, çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Aday kadroya davet edilen oyuncuların 23 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Kavacık'ta bulunan Park Inn by Radisson İstanbul Asia Hotel'de bir araya geleceği bildirildi.

ANTALYA VE ALANYA'YI KİMLER TEMSİL EDECEK?

Açıklanan listeye göre Alanyaspor altyapısında formalarını terleten savunma oyuncusu Barış Baş ile orta saha oyuncusu Hüseyin Şen, milli takım kampına katılarak yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Alanyaspor'un genç yeteneklerinin bu seviyede görev alması, bölgedeki altyapı yatırımlarının karşılık bulduğuna işaret ediyor.

Öte yandan Antalyaspor'un genç savunma oyuncusu Ramazan Özçelik de kadroya çağrılan isimler arasında yer aldı. Özçelik'in, savunma hattına davet edilen 8 futbolcudan biri olarak kampta teknik heyetin gözetiminde çalışmalara katılacağı aktarıldı. Akdeniz ekiplerinin altyapılarından çıkan bu üç oyuncunun milli formaya uzanan yolculuğu, bölge futbolu adına yakından takip ediliyor.