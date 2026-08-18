Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesi’ne bağlı Karanlıkdere Mevkii’nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir devam eden cep telefonu çekim sorununa çözüm bekliyor. Bölgede telefonların çekmediğini belirten mahalle sakinleri, iletişim kurmakta ciddi güçlük yaşadıklarını ve özellikle acil durumlarda yakınlarına ya da ilgili birimlere ulaşamamaktan endişe duyduklarını dile getirdiler.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Karanlıkdere’de daha önce cep telefonları sorunsuz şekilde kullanılabiliyordu. Ancak bölgedeki baz istasyonunun kaldırılmasının ardından telefon iletişimi büyük ölçüde kesildi. Günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen sorunun uzun süredir devam ettiğini belirten vatandaşlar, GSM operatörlerinin bölgedeki altyapıyı yeniden değerlendirmesini ve kapsama sorununu giderecek gerekli çalışmaları yapmasını istediler.

'ACİL DURUMLARDA NE YAPACAĞIZ'

İletişim sorununun yalnızca günlük telefon görüşmelerini değil, can güvenliğini de ilgilendirdiğine öne çıkan vatandaşlar, sağlık sorunu, kaza, yangın ve benzeri acil durumlarda yardım çağırmakta güçlük yaşayabileceklerini ifade ettiler. “Acil durumlarda ne yapacağız?” diye soran mahalle sakinleri, cep telefonu hizmetinin artık temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak Karanlıkdere’de kalıcı bir çözüm sağlanması çağrısında bulundular.

Bölgedeki iletişim altyapısının yeniden güçlendirilmesini isteyen vatandaşlar, GSM operatörlerinden gerekli incelemelerin yapılarak Karanlıkdere’nin yeniden kesintisiz cep telefonu hizmetine kavuşturulmasını bekliyorlar.