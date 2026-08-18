Kepez Belediyesi'nin yürüttüğü evde sağlık ve sosyal destek hizmetleri, yaşlı, engelli ve hareket kısıtlılığı bulunan 4 bin 649 vatandaşın hayatını kolaylaştırdı. Akdeniz Manşet'in aktardığı verilere göre, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz döneminde bu kişilere yönelik toplam 21 bin 672 işlem gerçekleştirildi.

Tıbbi müdahalelerin yerinde yapılması amacıyla görevlendirilen doktor ekipleri, 1803 hastaya 2 bin 939 kez müdahalede bulundu. Tedavi süreçlerinin önemli bir parçası olan pansuman hizmetleri kapsamında ise 1289 kişiye 7 bin 152 işlem uygulandı.

ULAŞIM VE KİŞİSEL BAKIM DESTEĞİ

Sağlık merkezlerine gitmekte zorlanan vatandaşlar için ambulans ve özel donanımlı araçlar devreye sokuldu. Ambulanslarla 760 kişiye 3 bin 210 nakil işlemi yapılırken, engelli araçlarıyla 253 vatandaşa 2 bin 924 kez ulaşım desteği sağlandı. Fizik tedavi hastaları için tahsis edilen nakil aracıyla 66 kişiye 3 bin 431 kez hizmet verildi.

EV TEMİZLİĞİ VE SOSYAL HİZMETLER NASIL İŞLİYOR?

Tıbbi desteğin yanı sıra vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmak amacıyla kişisel bakım ve ev temizliği uygulamaları da sisteme dahil edildi. Berber hizmetinden 147 kişi toplam 1003 kez yararlanırken, kendi imkanlarıyla temizlik yapamayan 331 vatandaşın evine 1013 kez temizlik ekibi yönlendirildi. Rakamların gösterdiği üzere, özellikle pansuman ve fizik tedavi nakil işlemlerindeki yüksek tekrar oranları, bölgedeki kronik hasta ve yaşlı nüfusun sürekli bakım ihtiyacını ortaya koyuyor.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekipleri, evde bakım modelini sadece tıbbi bir müdahale değil, bütüncül bir sosyal destek mekanizması olarak uygulamaya devam ediyor. Dezavantajlı grupların yaşam alanlarında desteklenerek sağlık hizmetlerine erişimdeki engellerin kaldırılması hedefleniyor.