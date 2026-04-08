Antalyaspor ile Alanyaspor arasında bugün, 8 Nisan 2026 tarihinde oynanacak bir Süper Lig maçı bulunmuyor. İki takımın son karşılaşması 8 Aralık 2025’te Alanya Oba Stadyumu’nda oynandı ve Antalyaspor Alanyaspor maçı 0-0 berabere bitti.

Bu “Akdeniz derbisi” Alanya’da hâlâ konuşuluyor çünkü puan tablosunda iki takım da kritik bölgede yan yana. Maç sonrası Alanyaspor 17 puanla 15. sırada, Antalyaspor ise 15 puanla 16. sırada yer aldı.

Derbiler böyle olur; bazen en çok konuşulan şey gol değil, risk almama tercihi olur.

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI BUGÜN VAR MI

Hayır, 8 Nisan 2026 itibarıyla Antalyaspor ile Alanyaspor arasında bugün oynanacak bir maç yok. Google’da sık aranan “Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman” sorusunun güncel cevabı, son randevunun 8 Aralık 2025’te oynandığı yönünde.

Bu tür aramalarda taraftarın kafası karışabiliyor; özellikle hafta içi fikstür yoğunlaştığında “maç bugün mü” sorusu doğal. Alanya’da da kahvehanelerde, esnafta, sosyal medyada aynı soru dönüyor.

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇ SONUCU

Antalyaspor Alanyaspor maç sonucu 0-0. 8 Aralık 2025’te Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Skorun 0-0 bitmesi, iki takımın da “kaybetmeme” refleksini öne çıkardı şeklinde okunuyor. Özellikle alt sıraları ilgilendiren eşleşmelerde 1 puan bazen nefes aldırıyor, bazen de “kaçan fırsat” diye yazılıyor.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANDI

Karşılaşma Alanya Oba Stadyumu’nda oynandı. Bu bilgi, “Alanyaspor Antalyaspor maçı hangi statta” aramasını yapan taraftar için net cevap.

Alanya’da derbi günü tribün atmosferi kadar şehir içi hareketlilik de dikkat çekiyor. Maç günleri ulaşım, esnafın yoğunluğu, forma-ürün satışı gibi küçük ama hissedilir bir ekonomi oluşuyor; 0-0’lık skor bu hareketliliği geriye dönük olarak da gündemde tutuyor.

HADERGJONAJ NEDEN OYNAMADI

Alanyaspor’un en skorer oyuncusu Florent Hadergjonaj, Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için bu maçta forma giyemedi. “Hadergjonaj neden yoktu” sorusunun cevabı bu.

Hadergjonaj’ın yokluğu, özellikle skor üretimi tarafında Alanyaspor’un planlarını etkileyen bir detay olarak öne çıktı. Taraftarın “en skorer oyuncu yokken derbi nasıl oynanır” tartışması da bu yüzden büyüdü.

Şöyle bir şey var: En skorer oyuncunun yokluğu sadece gol ihtimalini değil, rakibin savunma planını da değiştirir, ama…

SUPER LIG PUAN DURUMU: ALANYASPOR VE ANTALYASPOR KACINCI SIRADA

Maçın ardından Alanyaspor 17 puanla 15. sırada, Antalyaspor 15 puanla 16. sırada yer aldı. “Alanyaspor kaçıncı sırada” ve “Antalyaspor kaçıncı sırada” aramalarına karşılık gelen güncel veri bu şekilde.

Bu tablo, Alanya açısından iki yönlü okunuyor. Birincisi, 15. sıra bandı her hafta küçük puan farklarıyla değişebildiği için alınan her puan değerli; ikincisi, derbide rakibin de puan alması “ikili averaj/ikili yarış” psikolojisini canlı tutuyor.

ALANYA’DA DERBININ ANLAMI: 1 PUAN MI, 2 PUAN KAYBI MI

0-0’lık derbi, Alanyaspor cephesinde “puan aldık” diyenlerle “iç sahada kazanmalıydık” diyenleri ikiye böldü. Özellikle Oba Stadyumu’nda oynanan maçlarda taraftar beklentisi doğal olarak 3 puan.

Antalyaspor açısından ise deplasmandan puanla dönmek, 15 puan bandında kalma mücadelesinde moral sayılıyor. Alanya’da konuşulan ana başlık da bu: Aynı hedefe bakan iki takım birbirini mi durdurdu, yoksa bir sonraki haftalara mı yatırım yaptı?

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAC OZETI NEDEN ARANIYOR

Maçın detaylı istatistiklerine ulaşılamamış olsa da “Antalyaspor Alanyaspor maç özeti” araması hâlâ yüksek. Bunun nedeni, derbilerin skorundan bağımsız olarak kritik anlar, kartlar, kaçan pozisyonlar ve taktik tercihler üzerinden tekrar tekrar izlenmek istenmesi.

Alanya’da taraftarın bir kısmı maçı “temkinli” bulurken, bir kısmı da “hata yapmayan kazanır” çizgisini doğru görüyor. Özellikle Hadergjonaj’ın yokluğunda hücum varyasyonlarının nasıl kurulduğu, özet aramalarını artıran faktörlerden biri.

TEKNIK DIREKTOR ACIKLAMASI VAR MI

Maçın teknik direktörleriyle ilgili açıklamalara dair bir bilgi bulunmuyor. Bu yüzden “teknik direktör ne dedi” aramasına verilebilecek net bir alıntı yok.

Yine de Alanya futbol gündeminde teknik ekip tercihleri hep tartışma konusu oluyor: Derbide risk alınmalı mı, yoksa puan kaybetmemek mi öncelik olmalı? Bu soru, puan tablosu baskısı arttıkça daha da büyüyor.

ALANYASPOR TARAFTARI SIMDI NEYI TAKIP EDIYOR

Bugün maç olmadığı için Alanyaspor taraftarının odağı daha çok fikstür ve puan hattı. “Alanyaspor düşme hattı”, “Alanyaspor puan durumu”, “Antalyaspor ile aradaki fark” gibi long-tail aramalar bu dönemde öne çıkıyor.

Alanya gibi turizm kenti olan bir yerde, takımın ligdeki konumu şehir moralini de etkiliyor. Maç haftalarında otellerde çalışan personelden küçük işletmelere kadar birçok kişi, gündemi bir şekilde futbolla kesiştiriyor.

BIR SONRAKI AKDENIZ DERBISI ICIN BEKLENTI NE

Antalyaspor-Alanyaspor eşleşmesi, skordan bağımsız olarak “sert ve dengeli” bir rekabet olarak görülüyor. 8 Aralık 2025’teki 0-0, bir sonraki randevu için “daha cesur oyun gelir mi” sorusunu büyüttü.

Alanya cephesinde beklenti net: İç sahada oynanan derbilerde daha fazla üretkenlik ve daha fazla sonuç. Antalyaspor tarafı ise aynı denklemde, deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu savunuyor.

Bu arada, şehirde en çok duyduğum cümlelerden biri şu: “Derbi derbidir, tabloya bakmaz.”

