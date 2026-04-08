2026 YILI MICIR VE FİLLER ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/597576

1- İdarenin 1.1. Adı : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : HÜRRİYET CADDESİ DURALİLER MAHALLESİ NO:720 KONYAALTI/ANTALYA KONYAALTI/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02423326680 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.04.2026 - 14:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI MICIR VE FİLLER ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım 11 Kalem Mıcır ve Filler Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemeler teklif cetvelinde yer alan miktar kadar, ilçe sınırları içerisindeki kantarı bulunan üretim tesisinden veya stok sahasından teslim alınacaktır. Ancak ilçe sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmadığında ilçe sınırları dışından da temin edilebilir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe Başlamadan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 180 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenn imzalanmasndan itibaren 5 (beş) gün içerisinde işe başlanır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Fiyat dışı unsur





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. İhale konusu mıcır ve filler idaremiz tarafından yüklenici ocağından teslim alınacağından en avantajlı teklif tespit edilirken yukarıda yazılan ilçe, mahalle merkezleri ile ocak arasındaki mesafesi hesaplanıp nakliye analizi yapılıp teklif birim fiyata eklenerek belirlenecektir. Yüklenici mıcır ve filler şantiyesinin (ocağın) veya malzemenin teslim edileceği stok sahasının açık adresini ve koordinatlarını teklif zarfında sunacaktır. Fiyat dışı unsur hesabına esas yerler: • Serik İlçesi Kaymakamlığı • Manavgat İlçesi Kaymakamlığı • Gündoğmuş İlçesi Kaymakamlığı • Alanya İlçesi Kaymakamlığı • Gazipaşa İlçesi Kaymakamlığı TAŞIMA FORMÜLLERİ (NAKLİYE ANALİZİ) 1- Motorlu taşıtlarla olan taşımalar : Taşıma mesafesi, taşıma yolu üzerinden (ortalama olarak) ölçülen meyli % 10 olan her cins kaplamalı yolda : b / 1 : M < 10 km.?e kadar olan taşımalar : Poz. No. 07.005 F = 0.00017 K x ?M TL./Ton b / 2 : M > 10 km. olan taşımalar : Poz. No. 07.006 F = K (0.0007 M + 0.01) TL. /Ton Birinci formülde M = m.(metre), ikinci formülde M = km.(kilometre) dir. Motorlu taşıt formüllerindeki K, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan rayiç cetvelinde 10.110.1003 (02.017) poz nolu, Her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısı dır Avantajlı Teklif = Nakliye Analizi(F) + Teklif Birim Fiyat





6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



