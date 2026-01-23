Yaz turizminin dünya markası Antalya, kış mevsiminde büründüğü beyaz örtüyle görenleri hayran bırakıyor. Deneyimli dağcı, gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ömer Faruk Gülşen, Ocak 2026 itibarıyla kentin yüksek kesimlerine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Alanya ve çevre ilçelerdeki doğaseverlerin de yakından takip ettiği bu rotalar, şehrin sadece deniz ve güneşten ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı.

OBJEKTİFLERE YANSIYAN BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİK

Korkuteli ile Söğüt arasında bulunan Söğüt Gölü Havzası’nda incelemelerde bulunan Gülşen, bölgenin zorlu coğrafyasını adımladı. Kızılcadağ ve Keş Dağı’nın zirvelerinde karla kaplı patikaları arşınlayan usta fotoğrafçı, donmuş göletler ve kar altındaki bitki örtüsüyle eşsiz kareler yakaladı. Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin alternatif turizm potansiyelini gözler önüne sererken doğa tutkunları için görsel bir şölene dönüştü.

DOĞAYA ÇIKACAKLARA HAYATİ UYARI

Bölgedeki görsel şöleni kayıt altına alan Gülşen, kış şartlarının getirdiği risklere karşı da kritik uyarılarda bulundu. Özellikle kış aylarında dağlık alanlara gidecek olan gezginlerin, doğru ekipman seçimi yapmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yanlış rota ve eksik teçhizatın ciddi güvenlik sorunları yaratabileceğine dikkat çekildi.

KAYNAK ESERLERİN YAZARINDAN KIŞ MANZARALARI

'Likya'nın Dağları', 'Pamir Dağları Expedisyonu' ve 'Doğada Faydalı Bilgiler' gibi başucu kitaplarına imza atan Ömer Faruk Gülşen, 12 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan 'Geçmişten Geleceğe Miras / Muş' eseriyle de tanınıyor. Gülşen’in objektifinden yansıyan son kareler, Antalya dağlarının dört mevsim keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu ortaya koydu.