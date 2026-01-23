Antalya genelinde Meteoroloji’nin "Sarı Kod" vererek dikkat çektiği şiddetli yağış, Kumluca ve Kemer hattında tam anlamıyla bir kabusa yol açtı. Alanya’daki üreticilerin de endişeyle takip ettiği yağışlı hava dalgası, sabah saatlerinde başladığı Kumluca’da öğleden sonra şiddetini artırarak ilçeyi adeta göle çevirdi. Tarımsal üretimin kalbi sayılan Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde binlerce dönüm sera ve portakal bahçesi sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

SOKAKLARDA CAN PAZARI: BOTLARLA KURTARILDILAR

Caddelerin dere yatağına döndüğü ilçede, tarım işçilerinin evlerini su basarken araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yükselen suların ortasında aracıyla mahsur kalan Halit Özdamar isimli vatandaş, dehşet dolu anlar yaşadı. Özdamar’ın imdadına AFAD ekipleri yetişti; talihsiz vatandaş, aracından bot yardımıyla alınarak kurtarıldı. Yaşadığı şoku anlatan Özdamar, "Yolda kaldık, aracı kenara çekmek zorunda kaldım. AFAD geldi kurtardı" ifadelerini kullandı.

KEMER'DE NEFES KESEN OPERASYON

Felaketin bir diğer adresi ise Kemer oldu. Çamyuva Mahallesi’nde su baskınları nedeniyle evlerinde kapana kısılan vatandaşlar için jandarma ekipleri seferber oldu. Aralarında 2 yatalak hasta, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı vatandaşın bulunduğu toplam 12 kişilik grup, bulundukları yerden jandarma desteğiyle güvenli bölgelere tahliye edildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bölgede kriz masası kurulurken Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, çamur deryasına dönen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Üreticinin emeklerinin sulara gömüldüğü felaketin ekonomik boyutunun yağışın durmasıyla netleşmesi bekleniyor.