Antalya'daki gazi çocukları, Suriye sınır hattında terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün girişimiyle bir araya gelen 9 gazi çocuğu, İstiklal Marşı'nın kıtalarını sırayla seslendirdi. Musa Ali Sarp Kızıltaş, Ece Yılmaz, Ada Mira Tunçer, Hüseyin Eymen Mutlu, Elif Gökçe Nazilli, Tuana Ecrin Altın, Yiğit Kürşad Kınalı, Burak Sonkal ve Ali Osman Abuşoğlu, marşın her bir kıtasını tek tek okudu. Marşın son kıtası ise 11 çocuk tarafından hep bir ağızdan seslendirildi. Hazırlanan videonun sonunda, terörle mücadele kapsamında şehit olan askerlerin isimlerine yer verildi. Sanal medyadaki paylaşım kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, gazi çocuklarının anlamlı tepkisi takdir topladı.

Kaynak: DHA