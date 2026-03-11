Altın piyasası 11 Mart sabahına hareketli başladı. Güvenli liman olarak görülen altına talep sürerken, yatırımcılar özellikle gram altın fiyatı bugün kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor.

Serbest piyasada 11 Mart gram altın fiyatı yaklaşık 3.450 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gün içinde döviz kuru ve ons altındaki hareketlere bağlı olarak fiyatlarda küçük değişimler yaşanabiliyor.

11 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasada öne çıkan bazı altın türlerinin ortalama satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 3.450 TL

Çeyrek altın: 5.650 TL

Yarım altın: 11.300 TL

Tam altın: 22.500 TL

Cumhuriyet altını: 23.200 TL

Fiyatlar şehirden şehre ve kuyumcular arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

ALTIN FİYATLARINI NELER ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarında en önemli belirleyiciler arasında ons altın fiyatı, dolar/TL kuru ve küresel ekonomik gelişmeler yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların altına yönelmesine neden olabiliyor.

Uzmanlara göre ons altındaki hareket ve döviz kurundaki değişim, Türkiye’de doğrudan gram altın fiyatına yansıyor.

ALANYA’DA KUYUMCU VİTRİNLERİNDE HAREKETLİLİK

Turizm sezonunun yaklaşması ve düğün hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Alanya’da kuyumcu vitrinlerinde de hareketlilik gözleniyor. Özellikle çeyrek altın ve gram altın, hem yatırım hem de düğün alışverişi yapan vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Kuyumcular, altın alım satımı yapacak vatandaşların işlem öncesinde anlık piyasa fiyatlarını kontrol etmesi gerektiğini hatırlatıyor.