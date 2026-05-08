Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan ve 2019 yılında hayata geçirilen Ukrayna Kültür Parkı, tamamlanan modernizasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden kapılarını açtı. Açılış programına diplomatik temsilciler, yerel yöneticiler ve Antalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Törende açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Boğdan Konopliastyi, alanın sadece bir dinlenme tesisi olmadığını bildirdi. Başkonsolos, parkın Ukrayna kültürü, tarihi ve ulusal kimliğinin Türkiye'deki en önemli sembollerinden biri haline geldiğini aktardı. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu ise yerleşik yabancılarla kurulan dostane ilişkilere değinerek, kültürel iş birliğinin artarak süreceğini duyurdu.

TARAS ŞEVÇENKO ANITI YENİDEN DÜZENLENDİ

İlk olarak Ukrayna Ailesi Derneği'nin girişimiyle kurulan parkta, Temmuz 2020 tarihinde heykeltıraş Salih Akbulut tarafından yapılan şair ve düşünür Taras Şevçenko anıtı da bulunuyor. Alan, 2025-2026 yıllarında Ukraynalı iş insanlarının desteği ve Başkonsolosluğun koordinasyonunda çağdaş bir kültür merkezine dönüştürüldü. Yenileme sürecine Ukrayna Mykhailo Drahomanov Devlet Üniversitesi öğrencileri ve yerleşik yabancılar da fiziksel katkı sağladı.

ALANYA'DAKİ YERLEŞİK YABANCILAR İÇİN ÖRNEK MODEL

Antalya merkezindeki bu kültürel entegrasyon projesi, yoğun bir Ukraynalı ve yabancı nüfusa ev sahipliği yapan Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yabancıların yerel yönetimlerle ortaklaşa yürüttüğü bu tür sosyal alan projelerinin, Alanya'daki uluslararası topluluklar için de muhtemel bir emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.

Açılış etkinliğinin son bölümünde katılımcılara geleneksel Ukrayna enstrümanları ve keman dinletisi eşliğinde halk şarkıları sunuldu. Program, Başkonsolos Konopliastyi'nin projeye destek veren sanatçı ve sponsorlara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.