​Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla "vektörle mücadele" çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetlerle; başta sivrisinek olmak üzere karasinek, yakarca ve diğer hastalık taşıyıcı (vektör) canlıların popülasyonu kontrol altına alınıyor.

​ÜREME ALANLARINDA NOKTA ATIŞI MÜDAHALE

​Ekipler, vektörlerin üreme kaynaklarını kurutmak adına bataklıklar, kanallar, foseptikler ve durgun su birikintileri gibi riskli bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen larva mücadelesi sayesinde, haşerelerin henüz ergin aşamaya gelmeden kaynağında yok edilmesi hedefleniyor. Akşam saatlerinde ise popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde, mobil ilaçlama araçlarıyla uçkun mücadelesi titizlikle yürütülüyor.

​DOĞA DOSTU VE BİLİMSEL YAKLAŞIM

​Çalışmalarda kullanılan yöntemler ve ilaçlar konusunda yüksek hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediyesi; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ve T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünleri tercih ediyor. Hedef dışı canlılara ve çevreye zarar vermeyen bu ürünler sayesinde doğal denge korunurken halk sağlığını tehdit eden unsurlar minimize ediliyor.

​BELEDİYEDEN KARARLILIK MESAJI:

​"Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Antalya’nın 19 ilçesinde, uzman personelimiz ve modern ekipmanlarımızla vektörle mücadeleyi bilimsel veriler ışığında ara vermeden sürdürüyoruz. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte artan insan hareketliliği göz önünde bulundurularak sahil şeridi ve kırsal mahallelerdeki ilaçlama trafiği sıklaştırıldı. Vatandaşlarımızın da çevrelerinde (saksı altları, eski lastikler vb.) su birikintisi oluşmamasına dikkat ederek bu mücadeleye destek olmalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.