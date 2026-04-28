Yolun Bayır Mahallesi ile Gündoğmuş ilçe merkezi arasındaki kısmının hâlâ yapılmadığını, eski haliyle kullanıldığını belirten CHP’li Kaya, Bayır ile Güzelbağ arasındaki bölümün ise eksik şekilde açıldığını ifade etti. Söz konusu güzergahta bariyer eksiklikleri ve uçurumlu alanların ciddi kaza riski oluşturduğunu vurgulayan Kaya, vatandaşların can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Bu yolun yalnızca bir ulaşım hattı olmadığını, aynı zamanda Gündoğmuş’un kalkınması açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Milletvekili Kaya, “Yol tamamlandığında tarım, hayvancılık ve doğa turizmi gelişecek, bölge ekonomisi canlanacak, köye dönüş hızlanacaktır. Ayrıca bu yol tamamlandığında Alanya ile Gündoğmuş arasındaki ulaşım süresi yaklaşık yarım saat kısalacaktır” dedi. Alanya’da yaşayan 40 binin üzerinde Gündoğmuşlu vatandaş bulunduğunu hatırlatan Aykut Kaya, söz konusu yolun yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, “Bu kadar yoğun kullanılan bir yolun yıllardır tamamlanmaması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. CHP’li Kaya, yaptığı açıklamada hem yolun bir an önce tamamlanması hem de mevcut güzergâhta yaşanan kaza risklerine karşı acil önlem alınması gerektiğini vurgulayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı göreve davet etti.
Alanya-Gündoğmuş Yolu meclis gündeminde: “Yıllardır bitmeyen yol can güvenliğini tehlikeye atıyor”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya ile Gündoğmuş ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan karayolunun yıllardır tamamlanmamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Kaya, yolun eksik kalan bölümleri ve güvenlik risklerine dikkat çekerek Bakanlığı göreve çağırdı.
Kaynak: Aykut Kaya/Bülten
Yorumlar
Trend Haberler
