Galatasaray’da Trabzonspor deplasmanı öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11 tercihleri şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk bölümünde hücum hattındaki rekabetin artmasıyla birlikte forma süresi gerileyen Leroy Sane’nin, Trabzonspor karşısında da mücadeleye yedek kulübesinde başlamasının beklendiği belirtiliyor. Alman futbolcunun karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyuna dahil edilerek hücumdaki seçenekleri artırması planlanıyor.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Kulübün yayımladığı antrenman raporlarına göre çalışmalar topa sahip olma, pas organizasyonları, hücum-savunma uygulamaları ve şut çalışmalarıyla devam etti. Teknik heyetin bu süreçte hem deplasman planını hem de maç içinde kullanılabilecek alternatif oyuncu tercihlerini değerlendirdiği görülüyor.

HÜCUM HATTINDA REKABET ARTTI

Sezon başındaki kadro yapılanmasının ardından Galatasaray’ın hücum bölgesindeki alternatiflerinin çoğalması, Okan Buruk’un oyuncu tercihlerini de doğrudan etkiliyor. Kocaelispor karşılaşmasında Sane yedek kulübesinde yer alırken; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül gibi hücum oyuncuları başlangıç kadrosunda görev aldı. Bu tablo, sarı-kırmızılılarda kanat ve hücum hattındaki forma rekabetinin geldiği noktayı ortaya koydu.

SANE İÇİN İKİNCİ YARI PLANI

Trabzonspor karşılaşmasında da benzer bir senaryonun uygulanabileceği ifade ediliyor. Sane’nin maça kulübede başlayıp ikinci yarıda oyuna alınması, özellikle rakip savunmanın fiziksel olarak yorulduğu bölümde Alman futbolcunun hızından, bire bir oyunundan ve geniş alan etkinliğinden yararlanılmasına yönelik bir tercih olarak değerlendirilebilir. Modern futbolda geniş kadrolara sahip takımların önemli hücum oyuncularını sonradan oyuna sokması, maçın temposunu değiştirmek için sık kullanılan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

6 MAÇTA 284 DAKİKA

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 6 karşılaşmada toplam 284 dakika sahada kaldı. Alman oyuncu söz konusu dönemde henüz gol veya asist katkısı üretemedi. Hücum oyuncularının ilk 11 rekabetinde yalnızca skor katkısı değil; ön alan baskısı, topsuz hareketlilik, takım savunmasına katılım ve teknik heyetin maç planına uyum gibi başlıklar da forma dağılımında belirleyici olabiliyor.

DEPLASMANDA OYUN PLANI ÖNEM KAZANIYOR

Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek 5. hafta sonunda 13 puana ulaştı ve Trabzonspor deplasmanına moralli girdi. Trabzon deplasmanı gibi yüksek tempolu mücadelelerde teknik heyetler yalnızca başlangıç kadrosuna değil, maçın ikinci yarısında kullanılacak oyuncu profillerine de özel önem veriyor. Karşılaşmanın gidişatına göre kenardan gelecek hızlı ve teknik oyuncular, özellikle geçiş hücumlarında önemli bir seçenek oluşturabiliyor.

FORMA REKABETİNDE PERFORMANS BELİRLEYİCİ OLACAK

Sane açısından önümüzdeki süreçte alınacak dakikaların verimli kullanılması, ilk 11 yarışının yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Hücum hattındaki geniş oyuncu havuzu nedeniyle Galatasaray’da forma dağılımının maçtan maça değişmesi beklenirken, teknik heyetin rakibin yapısına ve karşılaşmanın ihtiyaçlarına göre farklı kanat ve hücum kombinasyonlarını tercih etmesi mümkün. Trabzonspor karşılaşması da Sane’nin yedekten vereceği katkı ve devamındaki forma rekabeti açısından dikkatle takip edilecek mücadelelerden biri olacak.