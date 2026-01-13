Antalya’da son günlerde birçok kişi güne böyle başlıyor. Saat ilerliyor, insanlar hâlâ durakta. Kimi sessizce bekliyor, kimi söyleniyor.

Telefonuna bakıp duranlar var. Bir yandan saate, bir yandan yola. Arada “gelmeyecek galiba” diyenler oluyor. Birkaç kişi de iş yerine mesaj atıyor. Geç kalacağını söylüyor.

SEFERLER AZALDI, SABAH DAHA ZOR

Geçtiğimiz hafta bazı otobüs hatlarında sefer saatleri değiştirildi. Özellikle çevre yolunu kullanan AF04 ve AF04A hatlarında sabah seferlerinin azalması dikkat çekti.

Kağıt üzerinde çok büyük bir değişiklik gibi durmuyor. Ama sabah saatlerinde o durakta bekleyenler için durum öyle değil.

“BİR HAFTADIR BÖYLE”

Durakta bekleyen bir vatandaş yaşananları anlatırken kelimeleri seçmedi:

“Bir haftadır böyle. Sabah gelmiyor. Bekliyoruz, bekliyoruz… İşe geç kalıyoruz. Her gün aynı.”

Başka biri söze giriyor, kısa kesiyor:

“Alternatif yok. Mecbur buradayız.”

GÖZLER BELEDİYEDE

Yaşanan aksaklıklarla ilgili şikâyetler artarken, çözüm beklentisi de büyüyor.

Vatandaşlar, sabah yoğunluğunun dikkate alınarak seferlerin yeniden artırılmasını istiyor. En azından işe gidiş saatlerinde.

Bu konuda beklentiler Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çevrilmiş durumda. Şimdilik sahada bir değişiklik yok.

Durakta bekleyenler ise aynı soruyu soruyor: Bu saatler tekrar düzenlenecek mi?

