Gümüş piyasasında hem sert fiyat artışları hem de ciddi arz-talep dengesizlikleri yaşanıyor. Özellikle artan yatırım talebi ve sanayide kullanım alanlarının genişlemesi nedeniyle gümüşe ulaşmak zorlaşıyor. Gümüşte yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı hakkında açıklama yapan değerli madenler uzmanı ve kuyumcu Ayhan Ahlatcı, gümüş yatırımcısının altın yatırımcısına göre iki kat daha fazla kazandığını ve gümüş fiyatının son iki yılda yüzde 550 arttığını belirtti. Ahlatcı, vatandaşların gümüşe yatırım yapmaları konusunda tavsiyede bulunarak, “Altın yatırımcılarının altınını gümüşe çevirmeleri bile avantajdır. Gümüş çok fazla değer kazanacak. Gümüş piyasada 4. değerli maden diye geçiyor” dedi.



‘GÜMÜŞ YATIRIMCISI ALTINA GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA KAZANDI’

Değerli madenler uzmanı ve kuyumcu Ayhan Ahlatcı, “Altın ve gümüş yatırımcılarına bakıldığında gümüş yatırımcısı iki katını kazandı. Dolar bazında geçen yıl 1,20–1,30 seviyelerindeyken şimdi 2,90’ları buldu. 100 civarında olan altın 145’i buldu. Orana bakıldığında 1 gram altına 96 gram gümüş alınırken, şu an bu oran 50 gram gümüşe düştü. Bakıldığında gümüş daha fazla kazandırmış. Gümüşün fiyatı son iki yılda yüzde 550 arttı. 20 lira civarından 100–110 liraya, hatta daha yükseğe çıktı. Gümüş artık ciddi bir yatırım aracı. Gram altın gibi gümüşün de gramı var. Altından önce gümüşe yatırım yapmalarını tavsiye ederim. 1 gram altın karşılığında 32 gram gümüş alacaksınız. Şu anda 50 gram alabiliyorsunuz. Altın yatırımcılarının altınını gümüşe çevirmeleri bile avantajdır” diye konuştu.



‘GÜMÜŞTE ARZ-TALEP DENGESİZLİĞİ VAR’

Takı sektöründe gümüş bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Ahlatcı, “Tedarikle alakalı sıkıntılar var. Gümüş taleplerindeki artıştan dolayı gümüş bulmakta zorluk çekiyoruz. Altında hemen teslimat yapılıyor ancak gümüşte böyle bir şansınız yok. Bu da gümüş fiyatlarının daha da yükseleceğini gösteriyor. Gümüşün sanayide de kullanılması talebi daha da artırıyor. Araç bataryalarında gümüş kullanılıyor. Gümüş çok fazla değer kazanacak. Çin bir açıklama yaptı. Gümüş piyasada 4. değerli maden olarak geçiyor” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)