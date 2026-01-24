Belkıs Mahallesi’nde Restoranlar Sular Altında

Köprüçayı Irmağı’nın kenarında bulunan Belkıs Mahallesi’nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar yaşandı. Irmak kenarındaki bazı restoranların bölümleri sular altında kalırken, tarihi Aspendos Köprüsü’nden geçen Köprüçayı’nın seviyesinin normalin çok üzerine çıktığı görüldü. Taşkınlar çevredeki tarım arazilerinde de zarara yol açtı.

Çandır’da Köprü Tıkandı, Kamyonet Kurtarıldı

Çandır Mahallesi’nde, D-400 karayolu üzerindeki köprü, sel sularının sürüklediği çalı ve çırpıların birikmesi sonucu tıkandı. Köprünün tıkanmasıyla birlikte çevredeki tarım alanları sular altında kaldı. DSİ ekipleri iş makineleriyle köprüyü açmak için çalışma başlattı. Aynı bölgede sel suları içinde mahsur kalan bir kamyonet, DSİ’ye ait iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Kayaburnu ve Karıncalı’da Evler ve Hayvanlar Zarar Gördü

Kayaburnu Mahallesi’nde taşkın suları, portakal bahçesi içerisindeki tek katlı bir evi bastı. Evde bulunan iki köpek mahsur kalırken, hayvanların kurtarılması için ekipler çalışma yaptı. Karıncalı Mahallesi’nde ise bir evin kümesinin sular altında kalması sonucu bazı kümes hayvanları telef oldu. Bazı hayvanlar, bel hizasına kadar suya giren sahipleri tarafından kurtarıldı.

Aksu’da Araçlar Yolda Kaldı

Sağanak yağış Aksu ilçesinde de etkisini gösterdi. Tarım alanları ve seralar zarar görürken, bazı evleri su bastı. Ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri yolda mahsur kaldı. Bazı tarım arazilerinde ise ağaçların yarıya kadar suya gömüldüğü gözlendi.

Yağışların ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması beklenirken, ekiplerin taşkın yaşanan noktalardaki müdahaleleri sürüyor.