SERİK Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kadriye Mahallesi ve çevresinde silahla ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye düşürenleri sanal medyadan tespit etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.E., Y.D., S.A., U.İ., C.H., B.İ., H.E. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 1'inin hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. 7 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA