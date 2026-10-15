İmza törenine ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Yüksek eşlik etti. Protokol ile yenilenebilir enerji teknolojileri başta olmak üzere mühendislik, enerji sistemleri, akıllı teknolojiler ve gömülü sistemler alanlarında ortak çalışmaların ve projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİDE ORTAK ÇALIŞMALAR

İş birliği kapsamında güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama teknolojileri, akıllı enerji yönetim sistemleri, nesnelerin interneti (IoT), gömülü sistemler, veri analitiği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Tarafların karşılıklı mutabakatıyla yürütülecek çalışmalarla yeni ürünlerin tasarlanması, prototiplerin geliştirilmesi, test ve doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilen teknolojilerin sanayiye aktarılması amaçlanıyor. Protokol, ortak bilimsel çalışmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik proje başvurularını da kapsıyor. Bu doğrultuda TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Avrupa Birliği gibi fon kaynaklarına yönelik ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi değerlendirilebilecek.

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI EĞİTİM VE STAJ İMKÂNI

Üniversite-sanayi iş birliğinin eğitim boyutuna da odaklanan protokol kapsamında lisans ve lisansüstü düzeyde ortak çalışmaların yürütülmesi, seminer, çalıştay, teknik eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi planlanıyor. Öğrencilerin staj ve saha uygulamalarına katılımının desteklenmesi, teknik gezilerle sektör deneyimi kazanmaları ve mezunların istihdamına yönelik iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Akademik bilgi birikimi ile sanayinin teknik deneyiminin bir araya getirilmesini amaçlayan iş birliğinin, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini desteklemesi bekleniyor.

ÜNİVERSİTEDE ÜRETİLEN BİLGİNİN SANAYİYE AKTARILMASI HEDEFLENİYOR

Protokol kapsamında üniversitede geliştirilen bilimsel ve teknolojik çıktıların sanayiye aktarılması, patent ve faydalı model süreçlerinin desteklenmesi, lisanslama olanaklarının değerlendirilmesi ve ortak geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi öngörülüyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında geliştirilecek çözümlerle bölgesel teknoloji geliştirme faaliyetlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: BİLİM VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, ALKÜ’deki GES Projesi, sıfır atık projeleri, mama ve kompost üretimiyle Türkiye’ye örnek olduklarını, bunun yanında sektörle birlikte hareket ederek yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti. Rektör Türkdoğan, açıklamasının devamında, “Üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, bilimsel bilgi üretimi, teknoloji geliştirme ve toplumsal fayda sağlayan projeleriyle de ülkemizin gelişimine katkı sunması gerektiğine inanıyoruz. CW Enerji ile imzaladığımız bu iş birliği protokolünü de üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirme ve bilimsel birikimimizi sektörün tecrübesiyle buluşturma açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji teknolojileri, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında geliştirilecek ortak çalışmaların hem üniversitemizin bilimsel kapasitesine hem de ülkemizin teknoloji geliştirme hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu iş birliğiyle öğrencilerimizin uygulamalı eğitim ve staj imkânlarını geliştirmeyi, akademisyenlerimizin sektörün ihtiyaçlarına yönelik araştırmalarını desteklemeyi ve ortaya çıkan bilimsel çıktıları ekonomik değere dönüştürecektir. ALKÜ olarak Alanya TEKNOKENT ve Alanya TEKMER sayesinde kamu kurumları ve özel sektörle iş birliklerimizi güçlendirerek yeni projeler geliştirmeyi, bilimsel çalışmalarımızı toplumsal faydaya dönüştürmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen CW Enerji ailesine teşekkür ediyor, protokolümüzün üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ÖZCAN: HAYIRLI OLSUN

Prof. Dr. Şadan Özcan da yaptığı değerlendirmede, “Üniversite-sanayi iş birliklerinin bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılması ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda imzalanan protokolün hayırlı olmasını dilerim.” dedi. Özcan, iş birliğinin yenilenebilir enerji ve Ar-Ge başta olmak üzere farklı alanlarda yeni çalışmalara zemin hazırlamasını temenni ederek protokolün üniversite, sektör ve ülke ekonomisi açısından faydalı sonuçlar doğurmasını diledi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN