İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Derelerin taşması, yolların su altında kalması ve ulaşımda yaşanan aksamaların ardından İstanbul Valiliği, eğitim faaliyetleri ve trafik düzenine ilişkin yeni tedbirler açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül, afetin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı ilçelerde dereler taşarken alt geçitler, tüneller ve ana ulaşım güzergâhlarında su birikintileri oluştu. Araçların mahsur kaldığı bölgelerde ekipler tahliye ve su tahliye çalışmalarına başladı.

TRT Haber'in 14 Ekim 2026 tarihli haberine göre, yağış özellikle Sarıyer, Eyüpsultan ve çevresindeki ulaşım noktalarında aksamalara yol açtı. Toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşurken bazı güzergâhlarda araç trafiği güçlükle ilerledi.

VALİ DAVUT GÜL AFETİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül'ün AFAD Müdürlüğünde yaptığı belirtilen açıklamada, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Ancak can kaybı ve yaralı sayılarına ilişkin bu bilgiler, erişilebilen güncel resmî duyurularda ayrıca doğrulanamadı.

Gül'e atfedilen açıklamada, yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 261 kilograma ulaştığı ve İstanbul'un son 84 yılın en yüksek yağışlarından birini yaşadığı belirtildi. Bu rakamların ölçüm noktası ve karşılaştırma dönemi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün erişilebilen verileriyle teyit edilemedi.

39 İLÇEDE EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AFAD'daki açıklamaya ilişkin aktarılan bilgilere göre, İstanbul'un 39 ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların güvenli alanlara yerleştirilmesi için çalışmalar yürütüldü. Kent genelinde 14 noktada kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği, 16 yolun ise ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kapalı yolların alternatif güzergâhlarının bulunduğu ifade edildi.

Sağanağın ardından AFAD, belediye ekipleri ve ilgili kamu kurumları su baskınlarına müdahale etmek, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DA 15 EKİM'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliğinin 14 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmî açıklamayla, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 14 Ekim saat 19.49'da yayımladığı duyuruda, kararın yoğun yağışın ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alındığı belirtildi. 15 Ekim'de okulların tatil edilmesine ilişkin Antalya'daki son durumu da daha önce aktarmıştık.

16 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ekim Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla erişilebilen resmî duyurularda, 16 Ekim 2026 Cuma günü için eğitime ara verildiğini doğrulayan yeni bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliğinin kesinleşmiş tatil kararı 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. Öğrencilerin ve velilerin 16 Ekim'e ilişkin gelişmeleri İstanbul Valiliği ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî açıklamalarından takip etmesi gerekiyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN KARARI

İstanbul Valiliğinin 14 Ekim tarihli kararına göre, 15 Ekim Perşembe günü kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayıldı.

Sağlık, emniyet ve yağışla mücadele çalışmalarında görev yapan kadın personel, 8 yaşından küçük çocuğu bulunmasına ilişkin genel izin uygulamasının dışında tutuldu. Ancak 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin meslek grubu ayrımı yapılmaksızın idari izinli sayılacağı açıklandı.

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Resmî açıklamaya göre yasak, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yasağın sona ereceği kesin bir tarih açıklanmadı. Valilik, uygulamanın ikinci bir talimata kadar devam edeceğini bildirdi.

VALİ GÜL'DEN VATANDAŞLARA SEL UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve özel araçlarıyla trafiğe çıkmaktan kaçınmalarını istedi.

Gül, özellikle bodrum katlarda yaşayanların daha güvenli ve yüksek katlarda kalmalarını tavsiye etti. Dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski taşıyan bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Vali Gül, kalacak güvenli bir yeri bulunmayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebinde bulunabileceğini belirtti.

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü de kuvvetli yağış riskine karşı uyarılar yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul Valiliğinin 14 Ekim tarihli resmî duyurusunda yer alan eğitim ve trafik tedbirleri, yağışın yalnızca su baskınlarına değil, kent genelindeki günlük yaşamın işleyişine de doğrudan etki ettiğini ortaya koydu. Vatandaşların güncel yol durumu, ulaşım kısıtlamaları ve yeni tatil kararları için ilgili kurumların açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.