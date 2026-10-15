Sakarya'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle eğitim ve öğretime verilen ara uzatıldı. Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodlu uyarısını dikkate alarak 16 Ekim 2026 Cuma günü de il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı. Böylece kentte öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle üst üste iki gün okula gidemeyecek.

SAKARYA'DA OKULLAR İKİNCİ GÜN DE TATİL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasının ardından 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilen Sakarya'da, sağanak yağışın devam etmesi üzerine yeni tedbirler gündeme geldi. Valiliğin 16 Ekim Cuma gününe ilişkin tatil kararıyla öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması amaçlandı.

Valilik açıklamasında, kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği, özellikle ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi. Alınan kararın il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsadığı bildirildi.

İKİ ÜNİVERSİTEDE DE DERSLERE ARA VERİLDİ

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Üniversitelerdeki tatil uygulaması, rektörlüklerin aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin ayrıca karar alması öne çıktı. Sakarya Valiliği'nin 15 Ekim Perşembe günü için yayımladığı ilk tatil duyurusunda üniversiteler kapsam dışında bırakılmıştı.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Valiliğin kararı kapsamında anaokulu veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile engelli, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile kamu çalışanları 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren kamu birimlerinde görev yapan personelin durumu ise hizmetin devamlılığı dikkate alınarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.

SAPANCA'DA DERELER TAŞTI, VİLLA ÇÖKTÜ

Sakarya'da günlerdir devam eden sağanak yağış, özellikle Sapanca ilçesinde ciddi hasara neden oldu. İlçedeki Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin taşması sonucunda bazı mahallelerde evler ve siteler su altında kaldı.

Fevziye Mahallesi'nde dere kenarında bulunan iki katlı bir villa, yükselen su seviyesinin etkisiyle çökerek dereye düştü. Bazı köprü geçişlerinde de çökmeler meydana gelirken, taşkınlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

METEOROLOJİ 18 İL İÇİN UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı MeteoUyarı verilerine göre Türkiye genelinde 18 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapılmıştı. Sakarya, Kocaeli ve Yalova turuncu kodla uyarılırken İstanbul ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 15 il için sarı kodlu uyarı verilmişti.

MGM'nin uyarı sisteminde turuncu kod, meteorolojik koşulların tehlikeli olduğunu ve can ile mal kaybına yol açabilecek olumsuzlukların yaşanabileceğini ifade ediyor. Sarı kod ise hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA

Şiddetli yağışların etkili olduğu Marmara Bölgesi'nde eğitimle ilgili tedbirler Sakarya ile sınırlı kalmadı. İstanbul'da da 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla tatil kararının cuma gününü de kapsadığını açıkladı. Kocaeli Valiliği de il genelindeki eğitim kurumlarında aynı gün eğitime ara verileceğini duyurdu.

ANTALYA DA METEOROLOJİNİN UYARI LİSTESİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ekim tarihli uyarısında Antalya da sarı kod verilen iller arasında yer aldı. Ancak meteorolojik uyarı yapılması, okulların otomatik olarak tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin kararlar, illerdeki hava koşulları ve risk değerlendirmeleri doğrultusunda ilgili valilikler tarafından alınıyor.

Öğrencilerin ve velilerin 16 Ekim Cuma gününe ilişkin eğitim kararlarını bulundukları ilin valiliği ile il milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularından takip etmeleri önem taşıyor.