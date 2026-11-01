ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Örnek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mutfakta ocak üzerinde unutulduğu değerlendirilen kızartma tenceresinin aşırı ısınması sonucu yangın çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin apartmanın diğer bölümlerine yayılması engellendi.

YANGIN APARTMANIN BİRİNCİ KATINDA ÇIKTI

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Örnek Mahallesi 1507 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Dairenin mutfak bölümünden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı daireye balkondan giriş yaptı.

Mutfak bölümünü etkisi altına alan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının evin diğer odalarına ve apartmandaki komşu dairelere sıçramasının önlenmesi, olası daha büyük bir zararın önüne geçti.

MUTFAKTA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Yangının söndürülmesinin ardından dairede inceleme gerçekleştirildi.

Alevlerin etkisiyle mutfak dolapları ve mutfakta bulunan çeşitli eşyalar zarar gördü. Yangının özellikle ocak ve davlumbaz çevresinde etkili olduğu değerlendirildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde mutfak tezgâhı üzerindeki kızartma tabağı ile ocakta bulunan kızartma tenceresi dikkat çekti.

YANGININ NEDENİ KIZARTMA TENCERESİ OLABİLİR

İlk değerlendirmelere göre yangının, ocakta unutulan kızartma tenceresinin aşırı ısınması ve ardından davlumbazın tutuşması sonucu başlamış olabileceği belirtildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, dairenin mutfak bölümünde ciddi maddi hasar meydana geldi.