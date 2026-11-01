ANKARA'DA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında kamu yönetiminde önemli görev değişikliklerine gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında yeni atamalar gerçekleştirildi.

SPK'NIN YENİ BAŞKANI MUHSİN ATCI OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. SPK Başkan Vekilliğine Ersin Başar Emekçi, Kurul üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Bakanlık bünyesindeki il müdürlüklerinde de değişiklikler yapıldı. Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz atandı.

ENERJİ BAKANLIĞI VE MTA'DA YENİ ATAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Rahmi Kopar getirildi.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bünyesinde ise dört bölge müdürlüğüne yeni isimler atandı. Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğüne Fatih Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Adnan Cengiz, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Salih Erden ve Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne Aytekin Türkel getirildi.

MİLLİ EĞİTİM VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIKLARINDA DEĞİŞİM

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, bu göreve Mahmut Güneş Öztürk getirildi.

Öte yandan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar da görevden alındı.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARDA 6 YENİ ATAMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde de üst düzey görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Genel müdür yardımcılıklarına Ergül Terzioğlu, Paşa Enver Baysa ve Ahmet Usta atanırken, 1'inci Hukuk Müşavirliğine Alperen Korkmaz getirildi.

Ayrıca kurumun 3'üncü Bölge Müdürlüğüne Abdullah Alioğlu, 15'inci Bölge Müdürlüğüne ise Selçuk Öcal atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlarla birlikte farklı bakanlık ve kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatlarında yeni görevlendirmeler yapılmış oldu.