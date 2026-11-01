ALTIN piyasalarında son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değerli metallerde satış baskısı yaşanıyor. Ons altının 4 bin doların altına gerilemesiyle birlikte gram altında da düşüş hızlandı. Finans analisti İslam Memiş, CNN TÜRK'e yaptığı değerlendirmede altın yatırımcılarının nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GRAM ALTIN 6 BİN 350 TL SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Uluslararası piyasalarda ons altının 3 bin 950 dolar seviyelerini test etmesi, iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6 bin 350 TL seviyelerine kadar gerilerken, değerli metallerdeki düşüş yatırımcıların dikkatini çekti.

İslam Memiş, değerlendirmesinde ons altının 3 bin 990 dolar, gram altının ise 6 bin 416 TL seviyelerinde bulunduğunu belirtti.

Fed'in faizleri sabit bırakmasına rağmen altının haftayı düşüşle tamamladığına dikkat çeken Memiş, fiyatlarda bir miktar daha geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti.

İSLAM MEMİŞ: ALTIN YATIRIMCISI BEKLEMELİ

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğini belirten İslam Memiş, özellikle nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcıların aceleci kararlar vermemesi gerektiğini savundu.

Gram altının 6 bin TL seviyesine kadar gerileme ihtimalini de değerlendiren Memiş, böyle bir durumda fiyatların yılın başındaki seviyelere yaklaşabileceğini söyledi.

Memiş, nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların ellerindeki altın ve diğer varlıkları korumalarının önümüzdeki dönem açısından doğru bir tercih olabileceğini ifade etti.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri, düşüşün ne kadar süreceği oldu.

İslam Memiş, küresel piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü belirterek altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmelerin devam edebileceği görüşünü paylaştı.

Özellikle ons altında 4 bin dolar seviyesinin kaybedilmesi ve gram altının 6 bin 350 TL'ye kadar gerilemesi, piyasadaki satış baskısının öne çıkan göstergeleri arasında yer aldı.

GÜMÜŞTE YÜZDE 4'Ü AŞAN DÜŞÜŞ

Değerli metallerdeki satış dalgası yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatlarında da sert kayıplar yaşandı.

Ons gümüş, yüzde 4,1'e ulaşan değer kaybıyla 50 dolar seviyesinin altına geriledi. Haberde aktarılan verilere göre gümüş, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez bu seviyenin altını gördü.

Gümüşte yaşanan düşüş, değerli metal piyasalarındaki dalgalanmanın boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

“PİYASALARDA KAZANAN ÇİN, RUSYA VE AMERİKA”

Küresel piyasalardaki gelişmeleri de değerlendiren İslam Memiş, petrol ve altın fiyatlarındaki hareketlerin bazı ülkelerin ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

Petrol fiyatlarının 115 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten Memiş, yüksek petrol fiyatlarının özellikle Rusya'ya avantaj sağladığını savundu.

Çin Merkez Bankasının fiziki altın alımlarını sürdürdüğünü ifade eden Memiş, küresel piyasalardaki hareketleri manipülasyon olarak nitelendirdi. Çin, Rusya ve ABD'nin mevcut piyasa koşullarından kazanç sağladığını ileri sürdü.

ALTINI OLANLAR NE YAPMALI?

İslam Memiş'in değerlendirmesinde en dikkat çekici nokta, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketleri karşısında sabırlı davranması gerektiği yönündeki görüşü oldu.

Memiş, özellikle acil nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcıların ellerindeki varlıkları korumalarının uzun vadede avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Küresel ekonomideki belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin devam ettiğini savunan Memiş, yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Altın ve gümüş fiyatlarında önümüzdeki dönemde yaşanabilecek hareketlilik nedeniyle yatırımcıların gözü yeniden ons altın, gram altın, döviz kuru ve Fed'in para politikası kararlarına çevrildi.