Yayman, Aksaray Bilim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti denince akla hizmet, icraat, yapılamayanları yapmak, dünya mazlumlarına sahip çıkmak, rekor kırmak ve milletin hayallerini gerçekleştirmek geldiğini söyledi.

“Dünyaya ilham olan bir hikayemiz var.”

AK Parti'nin hikayesinin Türkiye'nin demokratikleşme hikayesi olduğunu belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Dünyaya ilham kaynağı olan bu hikayeyi kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz.

Teşkilatımızın emeğini kimsemin yok etmesine müsaade etmeyiz. Biz ismi gibi AK bir partiyiz. Zamanın doğru tarafındayız, milletimizin yanındayız.

24 yıllık iktidar yolculuğumuzda kendini vazgeçilmez sananlar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesine inanmayanlar ve yolunu şaşıranlar oldu. AK Parti treninden inenler, haramı ve helali karıştırarak doğru yoldan şaşanlar oldu. AK Parti 2001'de kurulduğu gibi erdemliler hareketi olarak yoluna devam etmekte ve milletimizin hayalini tek tek gerçekleştirmektedir. Dün 3 Y diyerek yola çıktık. Bugün de aynı prensiple yolumuza devam ediyoruz..

Bugün karşılaştığımız bir fon meselesi var. Bunu da çözeceğiz. Geçmişte çok daha büyük sorunlarla karşılaştık ve tek tek çözdük. Şimdi bu fon krizini de çözeceğiz. Duaları ve Gözyaşları ile seccadelerini ıslatan sessiz çoğunluğu asla mahcup etmeyeceğiz. Bu dava için gece gündüz çalışan isimsiz kahramanların emeklerini çaldırmayacağız.

AK Parti ismi gibi AK bir partidir. Hiç kimsenin bu ak hareketi lekelemesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün karşılaştığımız kriz geçmişte karşılaştığımız krizlerin yanında çok ufaktır. Biz tarihin doğru tarafındayız.

Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmala ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır. Bununla ilgili süreçler başladı ve devam ediyor. Burada kılı kırk yararak, adalet duygusunu rencide etmeden ve adaleti tesis kılarak bir süreç ilerliyor.

Biz AK Parti'yiz kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. İsmimiz gibi AK bir hareketin mensubuyuz. Dün olduğu gibi bugün de Tarihin doğru tarafındayız. Suça karışan, haram ile helali ayıramayan kim olursa olsun onlarla yolumuzu ayırırız ve milletle yol yürümeye devam ederiz."

"Milletimiz ak sütün içerisindeki ak kılı görecek ferasete sahiptir"

Yayman, AK Parti'nin muhalefete bakmadığını ama onların belediyelerde yaptıklarını gördüklerini anlattı.

Uşak Belediyesinde olanları anlatmaya terbiyesinin müsaade etmeyeceğini dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının ifadelerini hep beraber basından takip ediyoruz. Mahkeme koridorlarına düşen muhalefeti hep beraber takip ediyoruz. Bizim alnımıza aktır. AK Parti'nin kuruluş döneminde dile getirdiği ilkeler bugün de hayattadır. Muhalefetin durumu ortada. Aksaray ile ilgili herhangi bir projesi var mı? Yok. Muhalefetin Türkiye ile ilgili de projeleri ve planları yok. Muhalefetin, bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, AK Parti ve Cumhur İttifakı karşıtlığıdır. Milletimiz ak sütün içerisindeki ak kılı görecek ferasete sahiptir.

Bugünler geride kalacak, ardından inşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız. Türkiye'nin, milletimizin ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var. Bizim cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakına, Türkiye'ye ve AK Parti'ye sahip çıkmamız lazım."

Yayman konuşmasında Aksaray için övgü dolu sözler söyledi. Aksaray’ın küllerinden yeniden doğduğunu çok büyük bir kalkınma ve gelişme hamlesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Yayman, “Aksaray, Türkiye’nin ruhunu ve özünü oluşturan çok önemli bir vilayettir” dedi.

Aksaray Danışma meclisi toplantısına AK Parti milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, İL başkanı Hamza Aktürk, Belediye başkanı Dinçer Evren, İLçe belediye başkanları, önceki dönem siyasetçiler ve çok sayıda partili katıldı. Yoğun katılımın olduğu program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Yayman Aksaray ziyareti kapsamında Aksaray belediyesini ve Valiliği ziyaret ederek, şehrin sorunları ve talepleri hakkında bilgi aldı.